Во Франции объявили новый состав правительства
Новый премьер Франции Жан Кастекс.
Во Франции объявили состав нового правительства, в котором многие министры сохранили свои должности.
Об этом 6 июля заявил генеральный секретарь канцелярии французского президента Алексис Колер, передает "Интерфакс-Украина".
Так, должность министра внутренних дел занял Жеральду Дерманэну, сменив Кристофа Кастанера.
При этом в правительстве остались работать глава МИД Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.
Также свою должность сохранил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон принял заявление об отставке с поста премьер-министра Эдуарда Филиппа.
Новым главой правительства стал Жан Кастекс, который ранее координировал стратегию выхода страны из кризиса на фоне эпидемии коронавируса.