Во Франции объявили новый состав правительства

Во Франции объявили состав нового правительства, в котором многие министры сохранили свои должности.

Об этом 6 июля заявил генеральный секретарь канцелярии французского президента Алексис Колер, передает "Интерфакс-Украина".

Так, должность министра внутренних дел занял Жеральду Дерманэну, сменив Кристофа Кастанера.

При этом в правительстве остались работать глава МИД Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.

Также свою должность сохранил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон принял заявление об отставке с поста премьер-министра Эдуарда Филиппа.

Новым главой правительства стал Жан Кастекс, который ранее координировал стратегию выхода страны из кризиса на фоне эпидемии коронавируса.