Во Франции нашли пациента, который заразился COVID-19 за месяц до первого официального случая

Французский врач установил, что первый случай заражения COVID-19 в стране произошел за месяц до официально зарегистрированного пациента.

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Как сообщает DailyMail, доктор Ив Коэн заявил, что были проверены 24 пациента, которые обращались за медицинской помощью еще в декабре 2019 года – все они были госпитализированы с распираторными симптомами. Повторная проверка их анализов показала, что у одного пациента был COVID-19.

Как оказалось, этот человек пришел в больницу еще 27 декабря, а первый официально зарегистрированный случай во Франции был объявлен 25 января. Сам врач отметил, что пока не понимает, как пациент мог заразиться новым коронавирусом, но настаивает на массовой повторной проверке случаев респираторных заболеваний за тот период.

Ив Коэн

Это может повлиять на дальнейшие действия относительно карантинных мер. Недавно правительство Франции заявило, что с 11 мая намерено постепенно ослаблять карантин: дети смогут вернуться в школы, а предприятия начать свою работу. В противовес этому рассматривается законопроект о продлении режима чрезвычайной ситуации до 24 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции впервые коронавирусом заразилась кошка.