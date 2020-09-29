Во Франции нашли молекулу, которая может помочь в лечении COVID-19

Кирилл Лютый Мир 22:33, 29.09.2020 Обновлено: 22:51, 29.09.2020

Ученые Института Пастера (Франция) начали исследовать молекулу, на основе которой возможно создание эффективных лекарств от коронавируса.

Как было сказано на странице Института в Twitter, в исследованиях примут участие 30 ученых, однако название молекулы пока специально держат в тайне.

"Исследователи обнаружили молекулу, эффективную против коронавируса. Следующий этап – клинические испытания, которые нуждаются в дополнительном финансировании", – отметили в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в Польше объявили о создании первого в мире лекарства против коронавируса. Препарат уже объявили эффективным, однако ему предстоят клинические испытания в четырех городах страны.

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