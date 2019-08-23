Во Франции начнется саммит "Большой семерки": что известно

Во французском городе Биарриц в субботу, 24 августа, начнется саммит "Большой семерки".

Лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии соберутся на атлантическом побережье в 19:30 по местному времени.

Саммит продлится до понедельника, 26 августа. Главы государств и правительств обсудят на встрече вопросы, связанные с мировой экономикой, торговлей, международной безопасностью, налогообложением цифровых гигантов, а также ситуацию с гендерным равенством.

Также на полях саммита пройдут и двусторонние переговоры между лидерами стран "Большой семерки".

Среди международных тем, как ожидается, будут обсуждаться протесты в Гонконге, ситуация в Иране, война в Сирии, а также конфликт между Индией и Пакистаном по поводу Кашмира.

Флаги стран G7 fakty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также премьер Канады Джастин Трюдо.

Также появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского на идею возвращения России в G8.

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