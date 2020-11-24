Во Франции начался исторический судебный процесс над Саркози: что ждет друга Путина

Во Франции начался судебный процесс над бывшим президентом Николя Саркози, которого обвинили в коррупции и незаконном оказании давления на следствие.

65-летнему экс-главе государства (2007-12 гг.) грозит тюремный срок до 10 лет и штраф около одного млн евро, передает ВВС.

Сторона обвинения утверждает, что в 2014 году Саркози через своего юриста намеревался подкупить прокурора при кассационном суде Жильбера Азибера, предлагая ему "престижную работу" в Монако. Согласно материалам дела, Саркози хотел заполучить информацию о расследовании по нему.

Отмечается, якобы в 2007 году миллиардер, наследница компании L'Oreal Лилиан Беттанкур незаконно финансировала предвыборную кампанию Саркози.

Однако в 2013 году его оправдали по данному обвинению. Но позже следствие получило новые доказательства, перехватив телефонные переговоры Саркози с адвокатом.

Добавим, что обвинение также подозревало Саркози в том, что он получал деньги от бывшего диктатора Ливии Муамара Каддафи. К тому же Саркози предъявили обвинение в создании преступной группировки. Следствие по этому делу еще ведется.

Подчеркнем, что даже после своего президентского срока, Саркози снова баллотировался на выборах в 2012 и 2016 годах. Кром того, бывший глава Франции открыто поддерживал оккупацию Россией Крыма. Позже он также одобрил поездку французских депутатов в аннексированный украинский полуостров. Еще Саркози выражал поддержку главе РФ Владимиру Путину, рассказывая, что из-за санкций против России страдает экономика Франции. Во время визита в Москву Саркози говорил, что всегда считал Путина другом.

Поясним, что в случае вынесения приговора, Саркози станет первым президентом Франции, осужденным за коррупцию. Ранее в 2011 году к двум годам условного заключения за превышение полномочий и растрате денег был осужден экс-президент Франции Жак Ширак. Однако он не явился ни на одно заседание суда из-за проблем со здоровьем. В 2019 году Ширак скончался в возрасте 86 лет.

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