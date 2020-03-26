Во Франции началась военная операция по сдерживанию коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении военной операции "Résilience" ("Устойчивость") для борьбы с распространением коронавируса.

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Как пишет RFI, такое заявление он сделал вечером 25 марта во время посещения военно-полевого госпиталя для больных COVID-19 в городе Мюлуз (Эльзас).

В рамках новой операции вертолетоносец Mistral будет отправлен в южную часть Индийского океана, а вертолетоносец Dixmude – в зону Антильских островов-Гвианы в поддержку французских заморских территорий.

Эмманюэль Макрон

По словам Макрона, военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции с целью оказания помощи населению и поддержки государственных служб в борьбе с эпидемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции на два месяца ввели чрезвычайное санитарное положение в связи с пандемией коронавируса и ужесточили правила карантина.

Французская фармацевтическая компания предполагает, что в ближайшие дни начнет передавать правительству гидроксихлорохин, которым могут начать лечить коронавирус.

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