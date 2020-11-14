Во Франции мужчина напал на прохожих, двое погибших

На западе Франции 35-летний мужчину совершил несколько нападений, в результате которых два человека погибли и еще один пострадал.

Инцидент произошел в коммуне Шоле, сообщает Europe 1 (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что сперва злоумышленник забил до смерти мужчину в холле дома, где он жил. После этого он отправился в парк и напал на 83-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Мужчина скончался в машине скорой помощи, а женщине оказали помощь, угрозе для жизни нет.

Полиция задержала нападавшего, когда тот вернулся домой. По предварительным данным, нападение не является терактом. Мотивы злоумышленника выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Франции произошла серия терактов.

Так, в Ницце 29 октября мужчина с ножом убил трех человек. Две жертвы погибли внутри церкви Нотр-Дам. Известно, что одна из женщин была обезглавлена. Еще несколько человек получили ранения.

Затем во французском Лионе возле греческой православной церкви 31 октября произошла стрельба, в результате чего ранение получил священник.

Также 1 ноября в городе Монпелье на юге Франции произошла перестрелка, в результате ранение получил один человек.