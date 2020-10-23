Во Франции коронавирусом заразились рекордные 41 тысяча человек в сутки

Франция за минувшие сутки установила новый рекорд по приросту больных коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Агентство общественного здоровья Франции, 22 октября зафиксированы 41 622 случая заражения.

Предыдущий рекорд, зарегистрированный 17 октября, составил 32 427 случаев.

Всего в стране обнаружили уже 999 043 случая коронавируса, в мировом рейтинге Франция занимает 7 место.

Госпитализировали за предыдущие сутки 1754 пациентов с COVID-19, из них 284 – в реанимацию.

В больницах за сутки умерли 165 больных, количество умерших с начала эпидемии выросло до 34 210 человек.

Население Франции составляет около 67 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 октября коронавирусом в мире заразились более 42 млн человек. За минувшие сутки выявлено 478 132 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту за все время пандемии.