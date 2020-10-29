Во Франции и Саудовской Аравии произошли новые нападения: есть убитый

Во французском Авиньоне 29 октября застрелили неизвестного с ножом, который, выкрикивая исламистские лозунги, угрожал напасть на полицейских.

Об этом сообщает Europe1. Тогда как в Джидде (Саудовская Аравия) был арестован мужчина, который напал на охранника консульства Франции, передает Al Madina. В сети появилось видео одного из приступов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По информации журналистов, примерно в 11:15 утра вооруженный ножом мужчина с криками "Аллах Акбар" попытался напасть на стражей порядка на улице в Авиньоне.

Полицейские открыли огонь – злоумышленник скончался от полученных травм. По делу начато расследование.

В то же время во французском консульстве в Саудовской Аравии, расположенном в городе Джидда, неизвестный нанес ножевое ранение охраннику учреждения. Как передает официальное Саудовское агентство печати, нападающего арестовали.

Отметим, что оба случая произошли через несколько часов после теракта в церкви Нотр-Дам Ниццы, где человек с ножом убил трех человек. По данным СМИ, все это происходит на фоне гнева на Францию по всему исламскому миру после того, как президент Эммануэль Макрона устойчиво защитил "кощунственные" карикатуры на пророка Мухаммеда, за которые недавно обезглавили учителя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека.