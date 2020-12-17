Во Франции захват заложников закончился трагедией: СМИ сообщили о погибших. Фото и видео

В коммуне Домон, которая расположена недалеко от Парижа (Франция), вооруженный мужчина захватил в заложники свою жену. Позднее оба были найдены мертвыми.

Об этом сообщает BFM. По данным издания, захватчиком является руководитель компании (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На место происшествия прибыли правоохранители. кадр видео

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, обнаружили у здания двух раненых. Им оказали медицинскую помощь.

Захват произошел в коммуне Домон. Google Maps

Правоохранители вели переговоры с мужчиной. Позднее он и его жена были найдены мертвыми.

По данным СМИ, жена обвиняла мужа в домашнем насилии, в результате чего он был осужден. Супруги не жили вместе уже определенное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии в начале ноября во время ограбления банка злоумышленники захватывали в заложники директора и сотрудников финучреждения.