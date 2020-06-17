Суд в Париже приговорил 82-летнего дядю сирийского президента Башара Асада к четырем годам тюрьмы.

Рифата Асада признали виновным в махинациях в сфере недвижимости и растрате бюджетных средств сирийского правительства в 1996-2016 годах, сообщает AFP. При этом суд оправдал его по фактам, которые охватывают 1984-1996 годы (он был вице-президентом Сирии с 1984 по 1998 годы).

Как уточняет Reuters, суд постановил конфисковать имущество Рифата Асада во Франции, которое оценивается в 100 миллионов евро, а также имущество на сумму 29 миллионов евро в Лондоне.

Отмечается, что в его собственности находятся два парижских таунхауса, около 40 квартир, замок и конные заводы во французском городе Валь-д’Уаз.

Адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Напомним, что Рифат Асад является братом и одним из ближайших соратников бывшего сирийского президента Хафеза Асада. В 1983 году он предпринял попытку государственного переворота, которая провалилась, а его самого выслали из Сирии, номинально сохранив несколько должностей до 1998 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сирии в марте во время боевых действий в Сирии был убит глава армии Башара Асада, генерал Сухейль аль-Хасан, а также ранен брат сирийского президента Дин Махер аль-Асад.