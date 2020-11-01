Во Франции две банды устроили перестрелку. Фото и видео

В городе Монпелье на юге Франции произошла перестрелка, в результате ранение получил один человек.

Инцидент случился 1 ноября около 13:45 по местному времени (14:45 по Киеву), сообщает Metropolitan (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Всего в перестрелке участвовало около десяти человек, вооруженных пистолетами и автоматическим оружием.

Стрельба произошла в городе Монпелье. Google Maps

По данным полиции, произошло столкновение двух конкурирующих преступных группировок.

В перестрелке участвовало около 10 человек. actu17.fr

Пострадавший госпитализирован, он в стабильном состоянии и находится под наблюдением правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, во французском Лионе возле греческой православной церкви произошла стрельба, в результате чего ранение получил священник.

Несколькими днями ранее в Ницце мужчина с ножом убил трех человек.