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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Во Франции чистый стиль ''ДНР''

8.9т

Во Франции революция титушек.

Они грабят магазины, жгут машины.

Майдан жег только врагов и атакующие мирный протест БТР. Мы даже титушек, после обезвреживания, приводили на сцену и отпускали и отдавали ментам.

Майдан не грабил магазины. Все магазины в районе Майдана остались целы, единицы сгорели в боях.

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Когда Янукович и ко навезли титушни из регионов и рф, то Майдановцы проводили патрули и рейды безопасности для остановки преступлений. Мы были первой, новой полицией.

После Майдана Автодозор вышел с Гаи на патрулирование дорог.

Полный контроль.

Протесты во Франции сопровождаются погромом супермаркетов. Чистый стиль "ДНР".

Я рад, что украинцы являются примером грамотного и цивилизованного протеста. Хотя и зажгли мы улицу по настоящему.

В Украине был не грабеж, а народный пожар, горнило революции.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Место
ФранцияПариж
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Гpабили магазины не надо пиздеть.Гpабили донецких.В 2014 году количество пpодаваемых машин без докментов в Киеве машин с номеpами из Донецка Луганска выpосло в 50!!!pаз.Но это не Майдан,конечно.Здесь,во Фpанции,не убивают полицейских,не жгут Беpкут,не ставт полицейских на колени.не pаботают гpузинские снайпеpы под пpикpытием Паpубия и Пашинского,нет Яценюклв,Аваковых,Туpчиновых и самолета с доллаpами из США.Тут не захватывают полицейские участки и склады с оpужием.Тут не сжигают людей живьем в Доме Пpофсоюзов,тут не убивают политиков и жуpналистов,тут не устpаивают аваpии Скpябину.Нет это ,конечно ,не Майдан.
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Свистит как сивый мерин! В 2014-м муйданы первым делом ограбили все дорогие бутики на Крещатике,а потом их подпалили,чтобы не взяли за жопу.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Попова Ольга, мадам кугутесса, если судить по лексике - Вы родились и росли в публичном доме? Т.е. "щира свидомитка"? :-)))
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Попова Ольга
Попова Ольга
Трамп Парамп, ОТ ЕБНУТОЕ ЧМО , ТЫ ВИДЕЛО , ТЫ ЗНАЕШ , ВАСЯ , ТЫ ГОНДОН И УБЛЮДОК ОТРАВЛЕННЫЙ ГОВНОМ И УБЛЮДКОМ ПАРАШНЫМ
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Бандеровский Свидораст
Бандеровский Свидораст
Украинцев превратили в быдло, которым правит мразь, убившая тысячи своих сограждан. «Украинцы стали позором человечества» (Г. Балашов, украинский предприниматель). «Теперь мы — голимая заморская колония Госдепа, вонючий труп, который разлагается на южных границах России и пытается отравить собой все вокруг. Кто и как утилизирует этот труп — сильные мира сего еще не решили» (Т. Монтян).
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Попова Ольга, мадам, вся Ваша унылая биография отражается в Вашей лексике. :-( Насчёт "мира" - назовите, пожалуйста, ровно одного мовнюка - лауреата Нобелевской премии (если знаете, что это такое)? :-)
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Попова Ольга
Попова Ольга
Бандеровский Свидораст, ПИДАРАСТ , ЭТО ВСЕ ПРО ПАРАШУ , ВСЕ ТОЧНО ОПИСАЛ , ВЕСЬ МИР ПОМОГАЕТ УКРАИНЕ ОТЕБАТСЯ ОТ ГНОЙНОЙ ПАРАШИ ДАЖЕ В РЕЛИГИИ , ОТЕБАТСЯ ОТ БЫДЛОВАТОСТИ , ОТ ЗВЕРСТВ , ОТ БРЕХНИ ОТ УБЛЮДКОВ УБЫЙЦ И ДИКАРЕЙ , ВСЕ САМОЕ ПОДЛОЕ И ЗАСРАТОЕ ГНОЙНОЕ И ДИКОЕ ЭТО ВСЕ КОЦЯПЫ , МИР ВАС НЕНАВИДИТ ПРЕЗИРАЕТ И УДАВИТ
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