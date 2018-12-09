Во Франции революция титушек.
Они грабят магазины, жгут машины.
Майдан жег только врагов и атакующие мирный протест БТР. Мы даже титушек, после обезвреживания, приводили на сцену и отпускали и отдавали ментам.
Майдан не грабил магазины. Все магазины в районе Майдана остались целы, единицы сгорели в боях.
Когда Янукович и ко навезли титушни из регионов и рф, то Майдановцы проводили патрули и рейды безопасности для остановки преступлений. Мы были первой, новой полицией.
После Майдана Автодозор вышел с Гаи на патрулирование дорог.
Полный контроль.
Протесты во Франции сопровождаются погромом супермаркетов. Чистый стиль "ДНР".
Я рад, что украинцы являются примером грамотного и цивилизованного протеста. Хотя и зажгли мы улицу по настоящему.
В Украине был не грабеж, а народный пожар, горнило революции.
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