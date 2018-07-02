Во Флориде дайвер встретил под водой огромного морского монстра

Во время погружения под воду в районе штата Флорида (США) дайвер Бартоломео Бове смог снять на видео тигровых акул с невероятно близкого расстояния, практически заглянув им в пасть.

На ролике видно, как акула подплывает к мужчине почти вплотную, а дайвер при этом кормит её рыбой, передает CGTN.

Он, шутя, назвал морскую хищницу нескромной, потому что после угощения она напала и на ящик с приманкой.

Отмечается, что тигровые (или леопардовые) акулы - одни из самых крупных хищных рыб. Их длина достигает пяти с половиной метров, вес - около тонны. Хищницы, ведущие преимущественно ночной образ жизни, большую часть времени медленно патрулируют территорию, но становятся невероятно быстрыми, учуяв пищу.

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео нападения морского монстра на лодку в Новой Зеландии.