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"Зеленский изменил игру": Путин и Макрон обсудили войну России против Украины

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили разрешение военного конфликта на востоке Украины.

Своими позициями поделились они на совместной пресс-конференции в Марселе в понедельник, 19 августа.

"Конечно, поговорим об Украине. Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и обсудимо заявления, которые недавно сделал президент Зеленский. Я знаю, что президент Путин также пообщался с президентом Зеленским. И мы решим вместе эту ситуацию и, возможно, подготовим предстоящие встречи между нами совместно с канцлером Меркель и с президентом Зеленским в "нормандском формате", – сказал Макрон.

Путин и Макрон обсудили войну России против Украины

На вопрос, созрели ли предпосылки для предстоящего саммита в "нормандском формате", президент Франции дал утвердительный ответ.

"Есть новый фактор избрание Зеленского президентом. Есть со стороны Зеленского ряд мужественных поступков. Президент за короткий срок принял ряд решени, мы их собираемся обсудить. Необходимо помнить о региональной роли России. Я надеюсь, мы обретем новую динамику в переговорах с господином Путиным", – поделился Макрон.

"Мы должны проводить саммит, если будут достигнуты ощутимые результаты. Через несколько дней встретятся наши дипсоветники, чтобы его организовать. Нам не нужна встреча ради встречи", – добавил Макрон.

Путин в свою очередь заявил, что в ситуации с Украиной "есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм".

Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот из видео

"Мы будем говорить об Украине, конечно, где выбор, сделанный президентом Зеленским, изменил игру", – сказал он.

Кроме того, Путин выразил полную готовность к саммиту: "Мы должны это сделать. Альтернативы "нормандскому формату" не существует. Поэтому мы будем его поддерживать".

Президенты также обсудили обсудил вопрос G8. "Вопрос "восьмерки" зависит от украинского кризиса", –прокомментировал Макрон.

Примечательно, что в своей вступительной речи Макрон неожиданно прогнулся, назвав Россию "европейским государством" и призвал улучшить отношения стран, чтобы "воссоздать Европу от Лиссабона до Владивостока".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на Донбассе Минские договоренности
Персоны
Владимир Путин Эммануэль Макрон
Место
Франция
Тег
Донбасс
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
А почему война россии против украины.а не украины против россии.по логике патриотов то так правильней
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Николаев Олег
Николаев Олег
А что за война России против Украины?
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Опять Великие обсуждают как быть с ненькой-засренькой.Великие и должны решать за страны третьего мира.
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