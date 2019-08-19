"Зеленский изменил игру": Путин и Макрон обсудили войну России против Украины

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили разрешение военного конфликта на востоке Украины.

Своими позициями поделились они на совместной пресс-конференции в Марселе в понедельник, 19 августа.

"Конечно, поговорим об Украине. Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и обсудимо заявления, которые недавно сделал президент Зеленский. Я знаю, что президент Путин также пообщался с президентом Зеленским. И мы решим вместе эту ситуацию и, возможно, подготовим предстоящие встречи между нами совместно с канцлером Меркель и с президентом Зеленским в "нормандском формате", – сказал Макрон.

На вопрос, созрели ли предпосылки для предстоящего саммита в "нормандском формате", президент Франции дал утвердительный ответ.

"Есть новый фактор – избрание Зеленского президентом. Есть со стороны Зеленского ряд мужественных поступков. Президент за короткий срок принял ряд решени, мы их собираемся обсудить. Необходимо помнить о региональной роли России. Я надеюсь, мы обретем новую динамику в переговорах с господином Путиным", – поделился Макрон.

"Мы должны проводить саммит, если будут достигнуты ощутимые результаты. Через несколько дней встретятся наши дипсоветники, чтобы его организовать. Нам не нужна встреча ради встречи", – добавил Макрон.

Путин в свою очередь заявил, что в ситуации с Украиной "есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм".

Владимир Путин Скриншот из видео

"Мы будем говорить об Украине, конечно, где выбор, сделанный президентом Зеленским, изменил игру", – сказал он.

Кроме того, Путин выразил полную готовность к саммиту: "Мы должны это сделать. Альтернативы "нормандскому формату" не существует. Поэтому мы будем его поддерживать".

Президенты также обсудили обсудил вопрос G8. "Вопрос "восьмерки" зависит от украинского кризиса", –прокомментировал Макрон.

Примечательно, что в своей вступительной речи Макрон неожиданно прогнулся, назвав Россию "европейским государством" и призвал улучшить отношения стран, чтобы "воссоздать Европу от Лиссабона до Владивостока".

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