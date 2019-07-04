Внук Назарбаева совершил попытку суицида и искусал полицейского в Лондоне

Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева совершил попытку самоубийства в Лондоне (Великобритания), а затем накинулся на полицейского.

28-летний Айслутан Назарбаев укусил правоохранителя, который старался помешать его суициду. Такую информацию предоставили в Скотленд-Ярде, пишет РБК.

"Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев действительно пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден и укусил полицейского", – уточнили лондонские правоохранители.

Инцидент произошел еще в июне, но полиция Британии долгое время не подтверждала и не опровергала появившуюся в СМИ информацию о попытке самоубийства.

Айсултан Назарбаев EADaily

Айсултан Назарбаев является младшим сыном дочери бывшего президента Казахстана Дариги Назарбаевой. Ее отец правил страной с 1990 по 2019. 20 марта, через день после объявления об отставке с поста президента, дочка Назарбаева стала председателем сената Казахстана.

Как писал OBOZREVATEL, после назначения Дариги Назарбаевой, старшей дочери бывшего президента Нурсултана Назарбаева, новым спикером сената парламента Казакстана, в сети вспомнили ее скандальное заявление о детях с инвалидностью.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!