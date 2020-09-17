Внучки Лукашенко следом за его сыном забрали документы из лицея – СМИ

Внучки Александра Лукашенко, который пять сроков подряд занимал пост президента Беларуси, Анастасия и Дарья забрали документы из лицея Белорусского государственного университета.

Как сообщает TUT.BY, данную информацию изданию подтвердила сама внучка Лукашенко Анастасия.

Известно, что старшая сестра Анастасия училась на гуманитарном профиле. В прошлом учебном году, в 10-м классе, она стала вице-мисс Лицея БГУ. Младшая Дарья поступила в лицей в этом году и выбрала гуманитарный профиль.

Сама же Анастасия о причинах ухода ничего не сообщила. Они посещали занятия всего неделю после начала учебного года, а потом забрали документы из лицея.

Анастасия и Дарья – старшие дочери среднего сына президента Дмитрия Лукашенко, который возглавляет Президентский спортивный клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын Александра Лукашенка Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета.