Внешней политикой Путина взялся управлять ''дипломат Запада'': что известно о внезапном кадровом решении

Глава России Владимир Путин назначил дипломата Игоря Неверова на должность начальника президентского управления по внешней политике.

Как сообщается на сайте Кремля, Неверов сменил Александра Манжосина, который занимал эту должность с 2004 года. При этом официальная причина отставки не называется.

Игорь Неверов с 2009 года был чрезвычайным и полномочным послом в Швеции, а с 2014 года занимал должность директора Второго Европейского департамента Министерства иностранных дел.

При этом с 1978-го Неверов работал в США на разных высоких дипломатических должностях, а в период 2004-2010 годов был членом коллегии МИД России.

Игорь Неверов

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно канцлер Германии Ангела Меркель унизила Путина, что вызвало бурную реакцию в росСМИ.