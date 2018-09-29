МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Внешней политикой Путина взялся управлять ''дипломат Запада'': что известно о внезапном кадровом решении

1.8тЧитать материал на украинском

Глава России Владимир Путин назначил дипломата Игоря Неверова на должность начальника президентского управления по внешней политике.

Как сообщается на сайте Кремля, Неверов сменил Александра Манжосина, который занимал эту должность с 2004 года. При этом официальная причина отставки не называется.

Игорь Неверов с 2009 года был чрезвычайным и полномочным послом в Швеции, а с 2014 года занимал должность директора Второго Европейского департамента Министерства иностранных дел.

Новости
Путин взялся за Закарпатье: стало известно о секретных переговорах

При этом с 1978-го Неверов работал в США на разных высоких дипломатических должностях, а в период 2004-2010 годов был членом коллегии МИД России.

Игорь Неверов

Игорь Неверов

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно канцлер Германии Ангела Меркель унизила Путина, что вызвало бурную реакцию в росСМИ.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги