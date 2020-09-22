Внеочередной саммит ЕС перенесли из-за коронавируса

Борис Бондарь Мир 18:41, 22.09.2020 Обновлено: 18:42, 22.09.2020

Глава Евросовета Шарль Мишель перенес запланированный на 24-25 сентября саммит ЕС на 1-2 октября из-за подозрения на возможное заражение новым коронавирусом.

Об этом сообщил в Twitter представитель главы Евросовета Баренд Лейтс. В соответствии с правилами Бельгии Мишель находится на карантине.

"Президент Евросовета решил отложить специальный саммит ЕС, который был назначен на 24-25 сентября. Он пройдет 1-2 октября", – написал Лейтс.

Он пояснил, что у одного из сотрудников службы безопасности Мишеля был выявлен коронавирус, поэтому глава Евросовета решил уйти на самоизоляцию.

"На данный момент он не болен", – добавил представитель Евросовета.

Президент Евросовета решил отложить специальный саммит ЕС.
Twitter Баренда Лейтса

Как сообщал OBOZREVATEL, на внеочередном саммите ЕС, запланированном на 24-25 сентября рассмотрят ситуацию в Беларуси и пакет поддержки республики, в котором, в частности, предлагается ввести безвиз для граждан.

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