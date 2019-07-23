Вместо Мэй: в Великобритании назвали нового премьер-министра

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования избран новым лидером Консервативной партии Великобритании.

Он набрал 92 153 голоса, его соперник — министр иностранных дел Джереми Хант получил 46 656 голосов членов партии.

В результате с 24 июля Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Джонсон получил обширную поддержку однопартийцев, несмотря на свою жесткую позицию по Brexit. Он заявлял, что Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября при любом раскладе. Его конкурент Хант занял более мягкую позицию, заявив, что в принципе он готов к выходу из ЕС без соглашения, но может и продлить сроки Brexit.

Борис Джонсон BBC

Борису Джонсону 55 лет, родился в Нью-Йорке, затем с семьей переехал в Брюссель, а затем в Лондон.

Образование получил в Итонском колледже, потом поступил в Оксфордский университет, где занимался литературой и философией.

После университета он стал работать журналистом, а в 2001 году стал членом палаты общин парламента Великобритании от Консервативной партии.

Заметным игроком на британской политической арене Джонсон стал в 2008 году, когда занял пост мэра Лондона. Эту должность он сохранял до 2016 года.

В 2016 году Джонсон стал министром иностранных дел Великобритании в правительстве Мэй, но в 2018 году покинул эту должность из-за разногласий с Мэй по Brexit.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мэй с последними словами в качестве главы правительства выступила 17 июля. В прощальной речи она упомянула о России и обвинила президента РФ.

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