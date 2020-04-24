Вместо лечения – побочки: Китай доказал бесполезность двух препаратов против COVID-19

Китайские ученые доказали неэффективность противовирусных препаратов "Лопинавир/Ритонавир" и "Арбидол" в борьбе с COVID-19.

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Как сообщает DailyMail, ученые из китайского Центра инфекционных болезней провели исследования, в результате которых было доказано, что препараты "Лопинавир/Ритонавир" и "Арбидол" не помогают против COVID-19.

В испытаниях лекарств приняли участие 86 пациентов с болезнью в средней или тяжелой форме. 34 из них получили "Лопинавир/Ритонавир", 35 – "Арбидол" и еще 17 человек – плацебо. Спустя две недели все три группы показали одинаковые результаты. Согласно заключению врачей, у них нет ни смягчения симптомов, ни улучшения результатов компьютерной томографии легких. Более того, пациенты из первых двух групп жаловались на тошноту и диарею, в отличии от тех, кто принимал плацебо.

Китай доказал бесполезность "Лопинавира/Ритонавира" и "Арбидола" против COVID-19

Подбивая итоги, соавтор исследования Линхуа Ли отметил полную бесполезность препаратов.

"Мы обнаружили, что ни "Лопинавир/Ритонавир", ни "Арбидол" не могут улучшить клинические результаты пациентов. Кроме этого, они могут вызвать некоторые побочные эффекты", – заявил ученый.

Профессор вирусологии британского Университета Рединга Йен Джонс назвал результаты китайских исследований разочаровывающими. Тем не менее он отметил, что от этих лекарств потенциальном может быть польза, но только если применять их на ранних стадиях болезни.

"Нужно иметь в виду, что для лекарств, нацеленных на сам вирус, время медикаментозного лечения имеет решающее значение. Противовирусные препараты следует назначать как можно раньше, чтобы их воздействие на вирус оказывало какое-либо клиническое действие", – заявил он.

Китай доказал бесполезность "Лопинавира/Ритонавира" и "Арбидола" против COVID-19

По его словам, лечить этими препаратами стоит уже тогда, когда симптомы только начали появляться. Поэтому Великобритания продолжит исследования и этих препаратов – точные результаты будут известны уже через несколько месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Великобритании не будут проводить клинические испытания ремдесивира, который сейчас позиционируется как действенное лекарство против COVID-19. Вместо этого там испытают четыре других лекарства.

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