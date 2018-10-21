''Вместо диппочты аргентинцев'': Захарову подняли на смех из-за боярышника

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова похвасталась выросшим боярышником, который посадила несколько лет назад.

Соответствующий снимок спикер МИД РФ опубликовала на своей странице в Facebook, чем вызвала ассоциативные насмешки в свой адрес из-за популярного в стране напитка.

"Боярышник вырос. Посадила лет 5 назад маленький росточек. А сейчас кустище с шипами и ягодами", – показала Захарова снимок.

"Сегодня у спикера руссоМИДа на ФБ: санкции догнали и Машу Захарову - она озаботилась НЗ боярышника на случай перекрытия поставок из Аргентины", – пошутил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

В комментариях к посту Захаровой пользователи написали, что она публикует провокативные материалы.

"Мария, зачем вы постите провокационные публикации? Сейчас интернет-гопота из-за поребрика налетит", – пошутили в сети.

"То вместо "правильной" диппочты аргентинцы 400 кг муки подсунули, то в порту контейнер с 2-мя тоннами конфискуют, то ФСБшника с последними 8 кг ГИБДД арестует, ничего не остается, как перейти на отечественный Боярышник и ждать, когда ГД одобрит Закон на выращивание опиумного мака", – развили тему наркомании и алкоголизма пользователи.

"Это очень известный сорт боярышника, его добавляют в "Novichok", "А что, аптекарского уже не хватает? И "голубой чаек" из мухоморов уже не справляется с твоими тараканами в голове", "А Машка уже урожай с куста собрала, поставила настойку. Одна ягодка вам - терпилам на посмотреть. Остальное все себе любимой", - разошлись в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Захарова уже не в первый раз натыкается на насмешки из-за темы огорода. Недавно она опубликовала снимки редиски нестандартной формы.