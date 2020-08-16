Вместе с белорусами: Макрон обратился с призывом к ЕС из-за Лукашенко

Кирилл Лютый Мир 23:54, 16.08.2020

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европейский Союз поддержать мирные протесты граждан Беларуси.

"Европейский Союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета", – написал Макрон в Twitter вечером в воскресенье, 16 августа.

При этом еще 12 августа лидер Франции в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным неожиданно обсудил ситуацию в Беларуси, о чем сообщили в Кремле.

Однако подробности диалога официально не разглашали.

Как писал OBOZREVATEL, главная представительница оппозиции на выборах в Беларуси Светлана Тихановская намерена объявить себя новым президентом государства и рассчитывает на поддержку Запада.

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