Вместе с белорусами: Макрон обратился с призывом к ЕС из-за Лукашенко

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европейский Союз поддержать мирные протесты граждан Беларуси.

"Европейский Союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета", – написал Макрон в Twitter вечером в воскресенье, 16 августа.

При этом еще 12 августа лидер Франции в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным неожиданно обсудил ситуацию в Беларуси, о чем сообщили в Кремле.

Однако подробности диалога официально не разглашали.

Как писал OBOZREVATEL, главная представительница оппозиции на выборах в Беларуси Светлана Тихановская намерена объявить себя новым президентом государства и рассчитывает на поддержку Запада.