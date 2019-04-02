"Вместе нам по силам!" Лукашенко эмоционально обратился к Путину 

Укрепление Союзного государства России и Беларуси должно продолжаться с учетом национальных приоритетов и принципов равноправия.

Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении президента России Владимира Путина с Днем единения народов двух стран, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"Реальные преимущества союза сегодня ощущают миллионы белорусов и россиян. Между нашими странами нет отчужденности, есть свобода передвижения и трудоустройства, социальные гарантии, равный доступ к медицинским услугам и образованию", — отметил он.

"Необходимо и далее расширять белорусско-российское сотрудничество. Серьезному росту глобальной конкуренции, усилению протекционизма и изоляционизма мы должны противопоставить подлинную интеграцию, решительное устранение искусственных барьеров и ограничений в экономике, реализацию масштабных проектов", — убежден белорусский президент.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Белта

По его мнению, "вместе нам это по силам".

"Договор о создании Союзного государства объединяет самых близких партнеров и добрых соседей на постсоветском пространстве. Именно в этом кроется жизненная сила и огромный потенциал белорусско-российской интеграции", - говорится в поздравлении.

Президент Белоруссии подчеркнул, что международная обстановка и требования времени ставят перед двумя странами стратегическую задачу по дальнейшему укреплению Союзного государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Лукашенко может провести досрочные президентские выборы, чтобы не позволить русским агентам на них влиять.

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