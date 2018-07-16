Вмешательство в выборы: в США рассказали, что ждет 12 российских ГРУшников

ФБР намерены добиться экстрадиции 12 офицеров ГРУ, которых обвиняют во вмешательстве в выборы президента США.

Соответствующее заявление сделал посол США в России Джон Хантсман в эфире телеканала NBC, добавив, что не уверен в том, что американский президент Дональд Трамп поднимет данный вопрос во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

"Я не знаю, спросит он или нет. Это может быть частью повестки дня, частью их двусторонней встречи. Посмотрим", - сказал посол.

Ранее на вопрос, намерен ли он просить у Путина их экстрадиции, президент США заявил: "Я не думал об этом".

"Возможно. ... Но, разумеется, я буду спрашивать его об этом. Но опять-таки, это было во времена администрации Обамы. Что бы они ни делали, это было при администрации Обамы", - заявил президент США.

При этом советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в интервью каналу ABC заявил, что было бы "глупо" со стороны Трампа попросить Путина выдать обвиняемых офицеров, поскольку это то, что "он не может сделать с российским законом", пишет "Голос Америки".

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство юстиции США установило причастность 12 сотрудников Главного разведывательного управления России к вмешательству в выборы президента США в ноябре 2016 года. Также был обнародован список имен.