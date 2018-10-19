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Вмешательство в выборы: в США обвинили россиянку из команды ''повара'' Путина

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В США обвинили во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс россиянку, связанную с "фабрикой троллей".

"Россиянка Елена Алекасеевна Хусяйнова была обвинена в попытке вмешаться в промежуточные выборы 2018 года, согласно судебным документам. Она якобы работает на Евгения Пригожина, также известного как "шеф-повар Путина", - написал репортер NBC Том Винтер в Twitter.

По данным Bloomberg, уроженка Санкт-Петербурга Хусяйнова работала главным бухгалтером "Проекта Лахта", который финансировался российским олигархом Евгением Пригожиным и двумя подконтрольными ему компаниями Concord Management and Consulting LLC и Concord Catering.

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Предъявленные обвинения связаны с попытками вмешаться в политическую систему США, в том числе в выборы 2018 года и выборы президента США в 2016 году. Они сосредоточены на заговоре, которые включали создание тысяч социальных сетей и учетных записей электронной почты.

"Подписанные ею финансовые документы включают подробные расходы на деятельность в Соединенных Штатах, такие как расходы на активистов, рекламу на платформах социальных сетей, регистрацию доменных имен, покупку прокси-серверов и продвижение публикации в социальных сетях", – сообщает Министерство юстиции США.

По данным ведомства,бюджет сговора оценивается в 35 миллионов долларов. Попытки вмешательства России продолжаются и по сей день.

Отмечается, что в обвинениях нет утверждений, будто заговор, в котором участвовала Хусейнова, повлиял на исход выборов в США. Кроме того, в документе не говорится, что любой американец сознательно участвовал в операции "Проект Лахта".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США провели исследование и выяснили, что кампания по влиянию РФ во время выборов президента США была направлена ​​на поддержку оружия и организации National Rifle Association.

Читайте все новости по теме "Выборы в США" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы в США
Место
США
Объекты
Конгресс СШАрасследование
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Чернов Александр
Чернов Александр
Уже просто охреневаю. Обоз все тупее и тупее. Если повар Путина может запросто решать, кого назначить президентом США, кого выбрать в Сенат, то зачем хохлы визжат про какие то выборы в Хохляндии? Чистильщик унитазов в резиденции Путина им назначит того кого надо. Обоз создает образ всемогущего Путина - закономерный вопрос-чье задание они выполняют, сами тупые хохлы до этого не смогут додуматся. Кто кукловоды?
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Натанов Иван
Натанов Иван
вмешалась? и кто выиграл выборы? или их ещё не было? вы долбоебы.
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Podyu Roman
Podyu Roman
Поварята, вам пиздец!
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