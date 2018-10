Вмешательство в выборы: в США обвинили россиянку из команды ''повара'' Путина

В США обвинили во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс россиянку, связанную с "фабрикой троллей".

"Россиянка Елена Алекасеевна Хусяйнова была обвинена в попытке вмешаться в промежуточные выборы 2018 года, согласно судебным документам. Она якобы работает на Евгения Пригожина, также известного как "шеф-повар Путина", - написал репортер NBC Том Винтер в Twitter.

По данным Bloomberg, уроженка Санкт-Петербурга Хусяйнова работала главным бухгалтером "Проекта Лахта", который финансировался российским олигархом Евгением Пригожиным и двумя подконтрольными ему компаниями Concord Management and Consulting LLC и Concord Catering.

Предъявленные обвинения связаны с попытками вмешаться в политическую систему США, в том числе в выборы 2018 года и выборы президента США в 2016 году. Они сосредоточены на заговоре, которые включали создание тысяч социальных сетей и учетных записей электронной почты.

"Подписанные ею финансовые документы включают подробные расходы на деятельность в Соединенных Штатах, такие как расходы на активистов, рекламу на платформах социальных сетей, регистрацию доменных имен, покупку прокси-серверов и продвижение публикации в социальных сетях", – сообщает Министерство юстиции США.

По данным ведомства,бюджет сговора оценивается в 35 миллионов долларов. Попытки вмешательства России продолжаются и по сей день.

Отмечается, что в обвинениях нет утверждений, будто заговор, в котором участвовала Хусейнова, повлиял на исход выборов в США. Кроме того, в документе не говорится, что любой американец сознательно участвовал в операции "Проект Лахта".

