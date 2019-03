Вмешательство Украины в выборы США: Трамп ответил на громкое заявление Луценко

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о расследовании вмешательства Украины в американские выборы.

Так, в интервью изданию The Hill генпрокурор сказал, что речь идет о вмешательстве в пользу Хилари Клинтон. Свой комментарий Трамп оставил на странице в Twitter.

"Джон Соломон: по мере исчезновения российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон", — написал Трамп.

Таким образом американский глава процитировал журналиста The Hill, который брал интервью у Луценко.

"Пыталась ли Украина тайно помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы-2016? Генеральный прокурор говорит, что доказательств достаточно, чтобы начать расследование", — написал ранее Соломон.

“John Solomon: As Russia Collusion fades, Ukrainian plot to help Clinton emerges.” @seanhannity @FoxNews