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Вмешательство Украины в выборы США: Трамп ответил на громкое заявление Луценко

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о расследовании вмешательства Украины в американские выборы.

Так, в интервью изданию The Hill генпрокурор сказал, что речь идет о вмешательстве в пользу Хилари Клинтон. Свой комментарий Трамп оставил на странице в Twitter.

"Джон Соломон: по мере исчезновения российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон", — написал Трамп.

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Вмешательство Украины в выборы США: Трамп ответил на громкое заявление Луценко

Таким образом американский глава процитировал журналиста The Hill, который брал интервью у Луценко.

"Пыталась ли Украина тайно помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы-2016? Генеральный прокурор говорит, что доказательств достаточно, чтобы начать расследование", — написал ранее Соломон.

Напомним, ранее Трамп отреагировал на статью, в которой идет речь о том, что НАБУ якобы помогало штабу Хиллари Клинтон дискредитировать Пола Манафорта, бывшего главу избирательного штаба нынешнего президента США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Юрий Луценко заявил, что во время первой встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.

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Тема
Выборы в США
Персоны
Дональд ТрампЮрий Луценко
Место
США
Тег
Украина
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