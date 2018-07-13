США обвинили 12 ГРУшников во вмешательстве в выборы: обнародованы фамилии

Министерство юстиции США установило причастность 12 сотрудников Главного разведывательного управления России к вмешательству в выборы президента США в ноябре 2016 года.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, сообщает The New York Times.

По его словам, сотрудники ГРУ РФ обвиняются в организации кибератак для кражи документов с последующей публикацией. Хакеры DC Leaks и Guccifer 2.0, которые публиковали документы, были созданы обвиняемыми.

Так, США обвиняют во вмешательстве в выборы Виктора Нетыкшо, Бориса Антонова, Дмитрия Бадина, Ивана Ермакова, Алексея Лукашева, Сергея Моргачева, Николая Козачка, Павла Ершова, Артема Малышева, Александра Осадчука, Алексея Потемкина и Анатолия Ковалева.

В Администрации президента России все обвинения в адрес сотрудников ГРУ отрицают.

"РФ никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела, тем более в избирательный процесс в США", - сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

The Bell

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