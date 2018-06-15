Вмешательство России в выборы США: Манафорта отправили за решетку

Суд изменил меру пресечения бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей.

Такое решение федеральный судья принял из-за того, как спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, обвинил Манафорта в попытке оказать давление на свидетелей, пишет CNN.

Пол Манафорт

Три маршала США вывели Манафорта из зала суда в зону содержания заключенных сразу же после решения судьи. Отмечается, что он не был помещен в наручники. Во время заседания сам Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения Манафорту в отношении отмывания денег и отсутствия регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства.

Манафорту инкриминировали отмывание денег, неуплату налогов за работу по лоббированию, в частности, интересов "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича. 30 октября он сдался Федеральному бюро расследований.

Потом Мюллер выдвинул новые обвинения против Манафорта в рамках расследования возможного вмешательства России в американские выборы.