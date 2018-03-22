Влиятельней, чем Лавров: эксперт объяснил роль "повара Путина" в Кремле

Во внешней политике Кремля российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого часто называют "поваром Путина", играет гораздо большую роль, чем глава МИД РФ Сергей Лавров.
Об этом в эфире ObozTV рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко, комментируя возможную отставку Лаврова.
"Давайте поговорим, кого назначат следующим поваром Путина. Это интересно, потому что повар намного богаче Лаврова, и у него есть своя ЧВК. Он отвечает за неофициальные военные операции. Пригожин владеет частной военной компанией "Вагнера", его боевики засветились в Сирии, когда их разбомбили", - отметил эксперт.
Как подчеркнул Друзенко, Пригожин играет в российской политике намного большую роль, чем Лавров.
"Лавров - просто старательный исполнитель указаний Кремля. У него есть поле для маневра, но он не определяет направления внешней политики", - добавил он.
Как сообщал "Обозреватель", 21 марта российские СМИ распространили информацию о том, что Сергей Лавров не войдет в состав нового правительства.
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