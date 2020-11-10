"Власти" Нагорного Карабаха признали, что потеряли бы всю территорию за пару дней
Так называемый президент непризнанной "Нагорно-Карабахской республики"Араик Арутюнян заявил, что был вынужден пойти на прекращение боев, поскольку в противном случае потерял бы всю территорию региона.
Такое признание он сделал в видеообращении на своей странице в Facebook, подчеркнув, что якобы решил сохранить за Арменией хотя бы часть оккупированных земель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы потеряли Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район в основном, части Мартунинского и Аскеранского районов, и, самое главное, Шушу. Бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии двух-трех километров. Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь "Арцах", – оправдался Арутюнян.
Он также добавил, что контроль над стратегическим город Шуша полностью перешел Азербайджану еще 7 ноября.
"Спорили, в наших ли руках Шуша или нет, но основной контроль над ним мы потеряли с 5 ноября, а полностью – с 7 ноября. Нам не хотелось верить, что теряем полностью родину и невозможно воевать имеющимися человеческими ресурсам и техникой", – сказал "глава НКР".
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.
Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия, в которую войдут российские и турецкие военнослужащие.
В Армении оппозиционные фракции попробовали созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения и возможного аннулирования принятого по Нагорному Карабаху трехстороннего решения.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.
О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана, – читайте по ссылке.