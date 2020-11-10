"Власти" Нагорного Карабаха признали, что потеряли бы всю территорию за пару дней

Так называемый президент непризнанной "Нагорно-Карабахской республики"Араик Арутюнян заявил, что был вынужден пойти на прекращение боев, поскольку в противном случае потерял бы всю территорию региона.

Такое признание он сделал в видеообращении на своей странице в Facebook, подчеркнув, что якобы решил сохранить за Арменией хотя бы часть оккупированных земель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы потеряли Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район в основном, части Мартунинского и Аскеранского районов, и, самое главное, Шушу. Бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии двух-трех километров. Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь "Арцах", – оправдался Арутюнян.

Он также добавил, что контроль над стратегическим город Шуша полностью перешел Азербайджану еще 7 ноября.

"Спорили, в наших ли руках Шуша или нет, но основной контроль над ним мы потеряли с 5 ноября, а полностью – с 7 ноября. Нам не хотелось верить, что теряем полностью родину и невозможно воевать имеющимися человеческими ресурсам и техникой", – сказал "глава НКР".

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