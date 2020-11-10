"Власти" Нагорного Карабаха признали, что потеряли бы всю территорию за пару дней
9 ноября Азербайджан взял под контроль 48 населенных пунктов в Нагорном Карабахе
До этого был взят крупный город Шуша, после чего "власти" непризнанной "НКР" признали поражение
Араик Арутюнян считает, что до полной деоккупации Карабаха шел счет на дни
Так называемый президент непризнанной "Нагорно-Карабахской республики"Араик Арутюнян заявил, что был вынужден пойти на прекращение боев, поскольку в противном случае потерял бы всю территорию региона.
Такое признание он сделал в видеообращении на своей странице в Facebook, подчеркнув, что якобы решил сохранить за Арменией хотя бы часть оккупированных земель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы потеряли Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район в основном, части Мартунинского и Аскеранского районов, и, самое главное, Шушу. Бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии двух-трех километров. Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь "Арцах", – оправдался Арутюнян.
Он также добавил, что контроль над стратегическим город Шуша полностью перешел Азербайджану еще 7 ноября.
"Спорили, в наших ли руках Шуша или нет, но основной контроль над ним мы потеряли с 5 ноября, а полностью – с 7 ноября. Нам не хотелось верить, что теряем полностью родину и невозможно воевать имеющимися человеческими ресурсам и техникой", – сказал "глава НКР".
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.
Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия, в которую войдут российские и турецкие военнослужащие.
В Армении оппозиционные фракции попробовали созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения и возможного аннулирования принятого по Нагорному Карабаху трехстороннего решения.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.
О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана, – читайте по ссылке.