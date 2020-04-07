Главная Новости
7 апреля • обновлено в 20:04
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Власти Италии опасаются нового всплеска COVID-19 из-за Пасхи

1.5т
Читать материал на украинском

Власти Италии призвали граждан избавиться от своих прежних привычек во время празднования Пасхи, иначе это может вернуть страну на прежний этап борьбы с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури во время пресс-конференции во вторник, 7 апреля, передает La Repubblica.

"Число людей, погибших от вируса, будет расти. Скоро будет Пасха, так что не забывайте, что 16 523 человека уже погибли. Остерегайтесь иллюзий и опасных миражей. Сейчас мы находимся в нескольких шагах от от гипотетического часа Х, который может вернуть всё обратно, если вы не освободитесь от своих привычек", – заявил он.

Кроме того, он рассказал, что в течение нескольких недель Италия получит 650 миллионов масок и подчеркнул, что в вопросе поставок худшее уже позади. За последнюю неделю в страну поступило 20 миллионов масок. Сейчас они работают над тем, чтобы обеспечить этими средствами защиты медиков, а вот остальным гражданам их носить необязательно.

Доменико Аркури

Доменико Аркури

engnews24

Также, согласно заявлению комиссара, ряд компаний подключился к производству масок. По состоянию на понедельник, 6 апреля, поступило 479 заявок от различных производителей, в то время как в субботу было только 30.

Кроме того, ведется работа по уменьшению неравенства в вопросе медицинской доступности на юге и севере страны.

"Тот факт, что в течение нескольких дней наша интенсивная терапия в меньшей степени находилась в состоянии стресса, не меняет наших планов для южных регионов. В последнее время мы активнее работали на севере, но сейчас начали действовать и на юге, даже если кривая заражения пошла на спад", – рассказал Аркури.

Также в Италии продолжают бороться со спекуляциями на средствах индивидуальной защиты.

"Спекуляция вдвойне невыносима, они ведь зарабатывают на потребностях и жизнях других. Ни один из выявленных случаев не останется без ответа, правоохранительные органы уже начали работать", – пообещал комиссар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии объявили о планах "второй фазы" карантина из-за коронавируса – постепенного ослабления запретов и блокировок.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проводятся "с невероятной скоростью".

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги