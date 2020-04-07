Власти Италии призвали граждан избавиться от своих прежних привычек во время празднования Пасхи, иначе это может вернуть страну на прежний этап борьбы с коронавирусом.

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Об этом заявил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури во время пресс-конференции во вторник, 7 апреля, передает La Repubblica.

"Число людей, погибших от вируса, будет расти. Скоро будет Пасха, так что не забывайте, что 16 523 человека уже погибли. Остерегайтесь иллюзий и опасных миражей. Сейчас мы находимся в нескольких шагах от от гипотетического часа Х, который может вернуть всё обратно, если вы не освободитесь от своих привычек", – заявил он.

Кроме того, он рассказал, что в течение нескольких недель Италия получит 650 миллионов масок и подчеркнул, что в вопросе поставок худшее уже позади. За последнюю неделю в страну поступило 20 миллионов масок. Сейчас они работают над тем, чтобы обеспечить этими средствами защиты медиков, а вот остальным гражданам их носить необязательно.

Доменико Аркури engnews24

Также, согласно заявлению комиссара, ряд компаний подключился к производству масок. По состоянию на понедельник, 6 апреля, поступило 479 заявок от различных производителей, в то время как в субботу было только 30.

Кроме того, ведется работа по уменьшению неравенства в вопросе медицинской доступности на юге и севере страны.

"Тот факт, что в течение нескольких дней наша интенсивная терапия в меньшей степени находилась в состоянии стресса, не меняет наших планов для южных регионов. В последнее время мы активнее работали на севере, но сейчас начали действовать и на юге, даже если кривая заражения пошла на спад", – рассказал Аркури.

Также в Италии продолжают бороться со спекуляциями на средствах индивидуальной защиты.

"Спекуляция вдвойне невыносима, они ведь зарабатывают на потребностях и жизнях других. Ни один из выявленных случаев не останется без ответа, правоохранительные органы уже начали работать", – пообещал комиссар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии объявили о планах "второй фазы" карантина из-за коронавируса – постепенного ослабления запретов и блокировок.

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