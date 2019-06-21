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"Власть в одних руках": правозащитник объяснил, кто на самом деле будет руководить Казахстаном

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Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является временной фигурой на политической арене, а власть осталась в руках Нурсултана Назарбаева.

Такое мнение выразил журналист и правозащитник Сергей Дуванов в программе The Week на телеканале "Прямий" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Касым-Жомарта Токаев (слева) и Нурсултан Назарбаев

Касым-Жомарта Токаев (слева) и Нурсултан Назарбаев

"При слове "двоевластие" я всегда улыбаюсь, потому что это в нашей ситуации немыслимо. Власть принадлежит Назарбаеву, она никуда не уходила от него. Просто ряд моментов определил вот такую перестановку во власти, когда нужно было, чтобы текущие работы исполнял ставленник Назарбаева в статусе президента", – пояснил он.

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По словам Дуванова, фактически в Казахстане до сих пор правит Назарбаев, оставаясь председателем Совета безопасности.

Сергей Дуванов

Сергей Дуванов

Кадр из видео

"Этот человек – безвольный абсолютно, думаю, что это временная фигура на казахстанском политическом небосклоне, и в итоге власть будет передана кому-то из родственников Назарбаева", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Нурсултан НазарбаевКасым-Жомарт Токаев
Место
Казахстан
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леня зе
леня зе
та ладно.шо нельзя было Путина приплести.
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