"Власть в одних руках": правозащитник объяснил, кто на самом деле будет руководить Казахстаном

Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является временной фигурой на политической арене, а власть осталась в руках Нурсултана Назарбаева.
Такое мнение выразил журналист и правозащитник Сергей Дуванов в программе The Week на телеканале "Прямий" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Касым-Жомарта Токаев (слева) и Нурсултан Назарбаев
"При слове "двоевластие" я всегда улыбаюсь, потому что это в нашей ситуации немыслимо. Власть принадлежит Назарбаеву, она никуда не уходила от него. Просто ряд моментов определил вот такую перестановку во власти, когда нужно было, чтобы текущие работы исполнял ставленник Назарбаева в статусе президента", – пояснил он.
По словам Дуванова, фактически в Казахстане до сих пор правит Назарбаев, оставаясь председателем Совета безопасности.
Сергей Дуванов
Кадр из видео
"Этот человек – безвольный абсолютно, думаю, что это временная фигура на казахстанском политическом небосклоне, и в итоге власть будет передана кому-то из родственников Назарбаева", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавит Совет безопасности республики.
Исполняющим обязанности президента до выборов назначали спикера парламента Токаева, который 20 марта принес присягу.
Новым спикером сената парламента избрана старшая дочь бывшего президента Дарига Назарбаева.
9 июня в Казахстане прошли выборы президента. За Токаева проголосовали 70,76% граждан.
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