"Власть в одних руках": правозащитник объяснил, кто на самом деле будет руководить Казахстаном

Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является временной фигурой на политической арене, а власть осталась в руках Нурсултана Назарбаева.

Такое мнение выразил журналист и правозащитник Сергей Дуванов в программе The Week на телеканале "Прямий" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Касым-Жомарта Токаев (слева) и Нурсултан Назарбаев

"При слове "двоевластие" я всегда улыбаюсь, потому что это в нашей ситуации немыслимо. Власть принадлежит Назарбаеву, она никуда не уходила от него. Просто ряд моментов определил вот такую перестановку во власти, когда нужно было, чтобы текущие работы исполнял ставленник Назарбаева в статусе президента", – пояснил он.

По словам Дуванова, фактически в Казахстане до сих пор правит Назарбаев, оставаясь председателем Совета безопасности.

Сергей Дуванов Кадр из видео

"Этот человек – безвольный абсолютно, думаю, что это временная фигура на казахстанском политическом небосклоне, и в итоге власть будет передана кому-то из родственников Назарбаева", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся