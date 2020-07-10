Принцы, королевы и президенты: кого из мировых лидеров уже настиг COVID-19

Количество больных коронавирусной инфекцией в мире составляет уже свыше 12 млн человек, больше полумиллиона заразившихся умерли. По данным ВОЗ, пандемия продолжает ускоряться, и большинству стран пока не удалось взять ситуацию под контроль.

Вирус атакует абсолютно всех людей независимо от возраста, пола, состояния здоровья или статуса. По всему миру болеют политики, министры и даже президенты. Кто из них уже перенес опасный вирус, а кто болеет и сейчас – узнавал OBOZREVATEL .

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Борис Джонсон

Борис Джонсон стал одним из первых мировых лидеров, который заразился коронавирусом. Премьер сам сообщил об этом в своем Twitter 27 марта. Глава британского правительства тогда отметил, что испытывает легкие симптомы: температура и постоянный кашель.

Однако, спустя неделю со стояние Джонсона ухудшилось, его госпитализировали в больницу, а 7 апреля стало известно, что премьер находится в реанимации и получает кислородную поддержку. К счастью, уже 12 апреля он был выписан из больницы. До конца месяца он проходил реабилитацию в загородной резиденции британского правительства.

Но, что самое интересное в этой истории, 2 мая у Джонсона родился сын, которого назвали в честь двух врачей, лечивших главу британского правительства.

Князь Монако Альберт II

Князь Альберт II

Первым подтвержденным заболевшим среди лидеров стран мира стал Альберт II. Диагноз у князя подтвердился 17 марта.

Описывая свое состояние, монарх рассказывал, что оно похоже на грипп, у него была невысокая температура и кашель. Лечение Альберт II проходил дома, из медикаментов принимал только парацетамол и витамины для укрепления иммунитета.

Официально Альберт II оправился от коронавируса и завершил свой период самоизоляции 1 апреля.

Принц Уэльский Чарльз

Принц Чарльз

Сын королевы Великобритании Елизаветы II заразился COVID-19 24 марта. Вероятно, вирус он подхватил от князя Монако, так как встречался с ним за неделю до его подтвержденного диагноза. Однако официально сообщалось, что у принца в последнее время было много встреч, и точно установить от кого он мог заразится не представлялось возможным.

Тогда в королевской резиденции Кларенс-хаус рассказали, что у принца появились легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии. Вместе с герцогиней Корнуольской Камиллой они ушли на самоизоляцию.

После того, как все узнали о болезни Чарльза, естественно британцы забеспокоились о здоровье своей королевы Елизаветы II. Но, к счастью, болезнь обошла ее стороной, хотя она все же самоизолировалась в Виндзорском замке на всякий случай.

Чарльз оправился от коронавируса буквально через неделю.

Принцесса Мария Тереза, Испания

Когда заразилась сестра испанского короля Филиппа VI неизвестно, однако 29 марта ее младший брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский сообщил о смерти своей 86-летней родственницы от коронавируса.

Мария Тереза стала первой жертва пандемии COVID-19 среди представителей монарших родов Европы.​

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Никол Пашинян

Положительный тест на коронавирус армянский премьер получил 30 мая, о чем политик сообщил на свой день рождения, 1 июня.

По словам армянского премьера, коронавирусом заразилась также вся его семья. Он допустил, что заражение произошло во время одного из совещаний. У одного из официантов, обслуживающего мероприятие, также обнаружили COVID-19

На время болезни Пашинян продолжал работать из дома. Уже через неделю, 8 июня, политик сообщил, что и он, и его семья выздоровели.

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес

О своей болезни Эрнандес сообщил по телевиденью 17 июня. Диагноз поставили также его жене и двум помощникам.

51-летнего главу государства пришлось госпитализировать из-за пневмонии. При этом сам он говорил, что чувствует себя нормально.

2 июля Эрнандеса выписали из больницы.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

Сообщение о болезни Назарбаева поступило 18 июня. В его пресс-службе рассказали, что повода для беспокойства о состоянии Елбасы (лидер нации. – Ред.) нет. Свои обязанности экс-президент выполнял из дому.

Заболевание Назарбаев перенес бессимптомно, а 2 июля, за неделю до своего 80-летия, стало известно, что он выздоровел. Елбасы поблагодарил за работу врачей, и заявил, что побороть болезнь смог только благодаря их рекомендациям.

"Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления", — сказано в обращении.

Несмотря на отрицательный ПЦР-тест, Назарбаев продолжает находится на самоизоляции еще какое-то время.

Президент Бразилии Жаир Болсонару

Жаир Болсонару

История болезни бразильского лидера тянулась еще с марта, тогда СМИ часто публиковали новость о вероятном заражении президента. Болсонару неоднократно отрицал серьезность коронавируса и считал, что он не опаснее простуды.

В апреле президент выходил на митинг в столице страны за отмену карантинных ограничений, принципиально не носил маску и призывал захватить Конгресс и Верховный Суд, которые поддерживали карантин.

7 июля Болсонару сообщил, что заболел коронавирусом. При этом о своем состоянии он решил уведомить прессу лично, за что теперь на него собираются подать в суд.

"Несмотря на то что он знал, что заражен COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей… Столкнувшись с такой ситуацией, ABI подает в Верховный суд на президента", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Бразильской ассоциации прессы (ABI).

Спикер парламента Венесуэлы Диосдадо Кабельо и и.о. президента Боливии Жанин Аньес

Об обоих случая заражения лидеров стран Южной Америки стало известно 10 июля. Сообщается, что и Кабельо и Аньес чувствуют себя хорошо, и продолжают работать дистанционно.

Зулусская королева Нолоисо Сандиле в ЮАР

В тот же день, 10 июля, появилось сообщение о смерти африканской королевы от COVID-19.

Нолоисо вдовой покойного короля Макшобха Сандиле и приходилась сестрой нынешнему монарху народа зулу Гудвиллу Звелитини, и исполняла обязанности регента.

Когда и где заразилась африканская королева, неизвестно.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и премьер министр РФ Михаил Мишустин

Дмитрий Песков и Михаил Мишустин

В течение двух недель коронавирус обнаружили и у приближенных к российскому президенту Владимиру Путину чиновников.

О своей болезни Мушустин узнал 30 апреля, после чего заявил, что уходит на самоизоляцию. Лечение он проходил в одном из медучреждений РФ, из которого был выписан 19 мая.

Песков сообщил о положительном тесте на COVID-19 12 мая, вместе с женой Татьяной Навкой он был госпитализирован в больницу с двухсторонней пневмонией.

Позже пресс-секретарь Путина рассказывал, что коронавирус по ощущениям можно сравнить с гриппом: "Грипп, ломает. Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы невозможно отличить".

Уже 21 мая чиновник пошел на поправку, а 25 был выписан из больницы.

При этом сам Путин еще в марте ушел на самоизоляцию, впервые нарушив режим лишь 9 мая, когда возлогал цветы к могиле Неизвестного солдата. Во второй раз глава Кремля появился на людях уже 12 июня на День России.

Министр обороны Сербии Александр Вулин

Положительный тест на коронавирусную инфекцию сербский министр получил через три дня после посещения парада ко Дню победы, который проходил в Москве 24 июня.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что Вулин чувствует себя хорошо, и у нет никаких симптомов инфекции COVID-19.