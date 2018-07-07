"Власть бомбит Воронеж": Депутат России откровенно высказался о "терпилоидах под анестезией ЧМ"

В сети начинает набирать популярность жесткая речь депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника о пенсионной реформе, которая заставит россиян работать до 63 и 65 лет (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В нем он обвинил власть России в "футбольной анестезии" для населения и в создании поколения "терпилоидов", которое готово беспрекословно принимать любые издевательства. Видео его выступления опубликовал пользователь Алекс Беленький в Twitter.

"Это не реформа, это грабеж и насилие миллионов россиян, которое осуществляется под футбольную анестезию… Власть при помощи телевизионной пропаганды создает такую категорию населения, которая все и всегда готова оправдать. Новая поросль такая — терпилоиды, которые на все согласны", — возмущенно высказался Резник.

Он добавил, что ключевую роль в формировании такой покорной толпы играют кремлевские пропагандисты Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев, ведь после их программ количество людей, всецело доверяющих любым инициативам и действиям власти, стремительно растет.

"Власть умеючи бомбит Воронеж. Она не знает других способов. Когда западные партнеры вводят санкции, она вводит антисанкции, которые давят продукты на глазах тех, чьи предки пережили блокаду. Как это возможно? Власть умеет бомбить Воронеж. Но вопрос не в том, сколько она готова бомбить Воронеж — вопрос в том, сколько он будет это терпеть", — подытожил депутат, сравнив население России со сказочным героем Иванушкой-дурачком.

Пользователи микроблога остались крайне впечатлены словами Резника и оставили под роликом множество комментариев, выражающих солидарность с его позицией.

"Как этот человек попал в такой гадюшник?", "В этом ролике депутат признается, что они пропагандой психически калечат (морально уродуют) людей, а потом манипулируют обезволенным стадом", "От такой речи со страху спикер пукнул!", "Просто и понятно", "Последнюю фразу — эпиграфом ко всем сборникам русских народных сказок!", "Позволяли бы все себе такое — может быть, жили бы так, как должны жить люди", "Красава, памятник ему! А если народ будет щелкать, то и х.. с ним, как говорил Жуков, "бабы новых на рожают", сейчас это самый испорченный народ в мире и Господь велит половину уничтожить!", "Речь достойна быть разобрана на цитаты", — пишут они.

Да что он себе позволяет!? pic.twitter.com/bIlG93TEzr — Alex Belenky (@gun1man) 6 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, где топ-пропагандист Кремля Дмитрий Киселев убеждает россиян в том, что проведение референдума о повышении пенсий невозможно для демократической страны, где люди должны доверять избранной власти. При этом он умолчал о том, как в свое время агитировал за незаконные "референдумы", прикрываясь которыми страна-агрессор захватила часть территории Украины.