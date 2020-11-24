Еще недавно мы отсчитывали два месяца до дня выборов президента США, а теперь до вступления в должность нового президента остается меньше двух месяцев.

Полную ясность начали вносить оттуда, откуда этого никто не ожидал, и в первую очередь – сам великий комбинатор. Шутка ли, из Твиттера и Фейсбука уже сообщили о том, что 20 января, официальные аккаунты президента (@POTUS) будут не просто изъяты у Трампа, но и переданы непосредственно Джо Байдену.

Очевидцы говорят о том, что когда Трампу доложили эту новость, то он 25 минут стоял в каталепсии с поднятой вверх гольфовой клюшкой, после удара по мячу. Потом он стал приходить в себя и чуть не заплакав, сказал: "Я этого не вынесу!".

Оно и понятно, ведь как же он сможет без Твиттера, где миллионы подписчиков? А писать "пацаны меня забанили, переходим на запасной аккаунт" – не солидно, а тем более – при его величии. В общем, такого в его команде точно не ожидали и даже не знают, как на это реагировать. Джулиани пока не высказался по этому поводу, но можно ожидать, что в ближайшее время он скажет о том, что серверы Твиттера находятся в Испании и Германии, а все эти гадости делает лично Мадуро и его тайный друг Хуго Чавес, который ночами встает из гроба.

Но так все выглядит со стороны трамповой бригады, а Байден постепенно продвигается к моменту принятия властных полномочий и прямо сейчас идет процесс формирования кандидатов на ключевые государственные посты. Мы уже писали о том, что в новой команде на первых ролях будет беспрецедентное количество женщин.

Трудно сказать, как состав правительства видела Хилари Клинтон, но Байден явно решил показать пример настоящего гендерного равенства в плане управления страной. Так что вице-президент – не единственная женщина в его команде, и может оказаться, что именно на руководящих постах, включая главу Пентагона, может оказаться больше женщин, чем мужчин. А с учетом того, какие качества оказались решающими для выбора кандидатуры вице-президента – Камалы Харрис, то хватка там будет мертвая у многих.

Но одним из главных вопросов, которые обсуждались в последние дни, безусловно была кандидатура госсекретаря. Очевидно, что очень возрастной Байден будет давать большую свободу действий ключевым фигурам правительства, а учитывая количество дров, которые лично наломал Трамп, именно внешнеполитический блок будет вынужден интенсивно работать с самых первых дней новой власти.

По традиции, кандидатура госсекретаря называется в одном списке с остальными кандидатами, которые должны возглавить ведомства, составляющие блок национальной безопасности. Байден сейчас подчеркнуто демонстрирует приверженность старым-добрым традициям и сделал заявление именно в таком ключе.

Так, сегодня Алехандро Майокас был назван в качестве кандидата на пост министра внутренней безопасности. Джейк Салливан оглашен как кандидат на пост советника по национальной безопасности, которую в свое время занимал уже знаменитый Джон Болтон. Майоркас, известный под прозвищем "Али", может стать первым в истории латиноамериканцем, который претендует на пост министра национальной безопасности. Чернокожая женщина Линда Томас-Гринфилд названа кандидатом на пост посла США при Организации Объединенных Наций.

И так далее. Названы кандидаты на главу ЦРУ и других подобных структур, но все же, в этом блоке наиболее важным все же является пост госсекретаря. Оно и понятно, поскольку большая часть постов хоть и важные, но обладают ограниченной публичностью их влияние на те или иные сферы жизни государства – не так очевидно.

А вот госсекретарь является наиболее публичным, после президента, лицом всей администрации. Именно его слова и действия будут выстраивать тот имидж США, который желает создать президент. А это значит, что называя конкретную кандидатуру на этот пост, Байден примерно очерчивает приоритеты внешней политики и то, каким образом и с какой настойчивостью Штаты будут добиваться своих целей.

Так вот, кандидатом на этот пост назван Энтони Блинкен. В общем, эта кандидатура, как и остальные, была хорошо принята соответствующими сообществами профильных деятелей. Но кандидатура Блинкена, именно в той ситуации, в которой администрация Трампа оставляет внешнеполитическую сферу деятельности, американские эксперты-международники называют крайне удачной и своевременной.

У Блинкена – огромный и успешный послужной список именно в плане специалиста-международника. Он был членом комитета Сената по международным делам и координировал парламентскую деятельность демократов именно в области международных отношений.

В период, когда Байден стал вице-президентом, Блинкен вошел в его команду в качестве советника по национальной безопасности. Кроме того, в определенный момент его знания понадобились президенту Обаме и он его тоже консультировал по тем же самым вопросам. После этого он был назначен на одну из ответственных должностей Госдепартамента.

В общем, эту кандидатуру одобрили как профессионалы от дипломатии, так и парламентарии – демократы, и практически все говорят о том, что он обладает высоким уровнем знаний, опытом работы по профилю и при этом обладает просто фантастической работоспособностью. А еще известно его крайне жесткое отношение к диктатурам и диктаторам. Так, наблюдатели говорят о том, что если Сенат утвердит его кандидатуру, то для Владимира Путина лично и для РФ, как территориально-политического образования, это будет плохая новость.

В общем, невзирая на потуги Трампа, процесс замещения старой власти набирает обороты, и уже исходя из этих кандидатур, которые были названы сегодня, многие начинают выстраивать свои планы и делать прогнозы на развитие тех или иных крупных глобальных процессов. В любом случае, уже понятно, что первоочередными целями будут – восстановление нормальных отношений с союзниками и наказание тех, кто с помощью Трампа их испортил.

Ну а сам Джо Байден сказал о том, что его команда делает все для того, чтобы с первого дня включиться в работу на полных оборотах, а потуги пока еще действующего президента он считает его личными проблемами и думает, что эта суета не должна мешать серьезным вопросам, которыми он сейчас и занимается.

В общем, караван идет, невзирая на то, что собака уже охрипла.