Владимир Захаров: Западу, как и России, нужна процветающая Беларусь

Прошел месяц после того, как на улицы белорусских городов вышли тысячи протестующих против Александра Лукашенко. Народ не согласился с результатами выборов, которые прошли 9 августа. В поддержку обычным людям и оппозиции выступили страны Евросоюза.

За кого белорусские бизнесмены — за Лукашенко или протестующую улицу, и не боятся ли они потерять рынок России, если страна уйдет в Европу, в интервью "Комсомольской правде" рассказал белорусский предприниматель Владимир Захаров.

Бизнесмен уверен, что Западу, как и России, нужна процветающая Беларусь, которая предсказуема в своих действиях и выполняет взятые на себя обязательства. По словам Захарова, 50-70% импорта и экспорта Беларуси – это Россия.

"Все оппозиционные кандидаты в президенты высказались против союзного государства и хотят пересмотреть экономическую политику между Россией и Беларусью. Я сторонник иного государственного подхода к экономическому сотрудничеству между странами. Мощное взаимодействие Германии и России в вопросе строительства Северного потока-2 тому яркое подтверждение. Говорить, что мы не будем обращать внимание на интересы России, –глупость. Что мы не будем ориентироваться на достижения Европы, – тоже глупо. Это заявления вредителей, когда предлагают выбирать что-то одно. Я не вижу проблем в том, чтобы Беларусь интегрировалась со всеми, с кем это выгодно в ее интересах. Если иностранный бизнес со всего мира окажется у нас в нормальной конкуренции друг с другом, все по факту будет шоколадно", – считает бизнесмен.

Основной бедой для населения может стать то, что Беларусь может поделиться на запад и восток, так как это случилось в Украине. По мнению Владимира Захарова, на уровне Витебска, Гомеля и Могилева есть лишь робкое понимание того, что что-то надо менять. Они по инерции ждут и надеются, а не действуют. А те белорусы, у которых "через стенку" Польша и Литва, более склонны требовать, чем ждать.

"Если страна поделиться на тех, кто за Россию, и тех, кто за Европу, то белорусы в Гомеле и в Бресте будут отдаляться друг от друга. Этого нельзя допустить. Любой сценарий должен быть максимально бескровным. Важно избежать раскола. Пока 70-80 % общества едины в понимании – что и как должно быть, но уже намечается разделение по линии "Гродно – Брест", с одной стороны. И "Витебск – Могилев – Гомель" с другой", - рассказал Захаров.

На сегодняшний день факта волеизъявления народа не зафиксировано, а значит и самого факта выборов нет. Самое главное – сейчас (вопреки требованию законодательства об обязанности сохранности не менее 6 месяцев) госорганы и комиссии не могут предъявить никому к пересчету или независимой ревизии протоколы голосования. Перед белорусами стоит выбор: или Лукашенко или популисты - ситуация аховая. Нельзя заявлять о победе Тихановской. И победа Лукашенко ничем не подтверждена. Белорусам на этом нужно строить свой аргумент – требования новых выборов.

"Если действующий президент уверен в своих 80%, то должен легко согласиться на проведение выборов. Это в первую очередь нужно сделать в национальных интересах. Народ почувствовал, что есть шанс сделать прорыв в развитии во всех сферах. Если не получится, то это будет для него страшным психологическим ударом. Этого разочарования нельзя допустить", – считает Захаров.

Напомним, после закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзит-пола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%. Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!