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"Владимир, вам не стыдно?" Россияне опустились на колени перед Путиным. Видео

5.2тЧитать новость на украинском

В Екатеринбурге прошла акция, в ходе которой россияне записали обращение к президенту России Владимиру Путину, стоя на коленях.

Видео было размещено в паблике "Усы Пескова" на YouTube.

Люди пожаловались на недобросовестного застройщика.

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"Уважаемый Владимир Владимирович, слезно прошу вас помочь нам. Нас 157 человек, которые являются ни дольщиками, ни пайщиками. Мы буквально стали божами… мы остались без денег и без жилья", - рассказала одна из участниц.

"Владимир Владимирович, вам не стыдно, когда ваши граждане стают перед вами на колени?" - поинтересовался другой россиянин в обращении.

После этого люди опустились на колени со словами "Господин президент, помогите нам".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России открыли памятник Путину без Путина.

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияЕкатеринбург
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