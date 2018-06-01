"Владимир, вам не стыдно?" Россияне опустились на колени перед Путиным. Видео

В Екатеринбурге прошла акция, в ходе которой россияне записали обращение к президенту России Владимиру Путину, стоя на коленях.

Видео было размещено в паблике "Усы Пескова" на YouTube.

Люди пожаловались на недобросовестного застройщика.

"Уважаемый Владимир Владимирович, слезно прошу вас помочь нам. Нас 157 человек, которые являются ни дольщиками, ни пайщиками. Мы буквально стали божами… мы остались без денег и без жилья", - рассказала одна из участниц.

"Владимир Владимирович, вам не стыдно, когда ваши граждане стают перед вами на колени?" - поинтересовался другой россиянин в обращении.

После этого люди опустились на колени со словами "Господин президент, помогите нам".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России открыли памятник Путину без Путина.