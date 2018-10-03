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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Владимир Альцгеймерович Путин вгруз по самую лысину

5.8т

Беда в ГРУ пришла оттуда, откуда не ждали. Кстати, пришла она не только туда, но и по адресу: Москва, Кремлевский тупик, дом 13, корпус 00. Тем прописан президент РФ Путин. Как выясняется, он тяжело болен не то прогрессирующей деменцией, не то – болезнью Альцгеймера. По крайней мере, он все чаще забывает важные вещи, из-за чего попадает в различные неприятности. Например, недавно он забыл, что российский самолет над Средиземным морем сбила российская ракета, и чтобы снять неловкость от этого явного проявления, он по привычке сказал, что во всем виноваты евреи. Оно и понятно, Путин – известный любитель шансона и Лепса, а как же может обойтись без классики шансона "если в кране нет воды"?

В общем, царь сказал – виноваты евреи и все тут. Никто спорить с ним не стал, ибо принудительное чаепитие никому не улыбается, а среди кремлевских небожителей слово "чай" уже имеет иной, мрачный смысл. В общем, там решили, что сбили евреи и надо принимать меры. Меры приняли, отвезли в Сирию еще ракет, а самолеты там еще не кончились. В общем, эта песня хороша – начинай сначала: вот российский самолет, вот – российская ракета, а дальше – как обычно. Но не это принесло беду.

Деду Вове случилось забыть, что в его царстве-государстве еще пока числится Дальний Восток. Хотя, этим уже можно себе не забивать голову, поскольку еще пару лет раздачи земель в концессию китайцам, и об этом куске земли можно забыть даже без Альцгеймера. Но похоже на то, что вопрос о передаче Дальнего Востока уже принципиально решен, так что можно о нем забывать хоть сейчас, вот Путин и забыл.

Но случилось так, что в г. Благовещенске, по ул. Ленина (а кого же еще?) 158, находится военное учебное заведение, именуемое Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Вот оно и стало источником беды. Как и любое училище, оно чтит своих знаменитых выпускников, и фотографии тех, кто отмечен высокими правительственными наградами, вывешивает на особый стенд, чтобы курсанты ими гордились. Так повелось еще со времен глубокого совка и эту традицию переломить в РФ невозможно, ибо исконность и скрепы в этом и состоят.

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Есть такой стенд и в этом училище, а на нем – длинный список "героев совка", а за ним – героев РФ, с фотографиями и фамилиями. А кроме того, раз уже сейчас 21 век, училище имеет свой сайт в Интернете, где имеется перечень геройских выпускников. И что характерно, на стенде красуется фотография специалиста по фитнесу, который так хотел увидеть Солсберийский собор, что просто кушать не мог.

Правда, когда он ездил в Солсбери, он почему-то предъявлял паспорт на имя Боширова, но фотка в паспорте была его, и такая же фотка висит на стенде этого училища, в разделе "герои РФ", правда фамилия под ней – Чепига, как уже выяснилось, такой же самый Чепига вывозил овощей из Межигирья, после победы Майдана, за это геройство он и был награжден, а его фото – повешено на стенд в далеком Благовещенске.

Но есть еще интересный момент, на сайте училища, в разделе их героев, практически под каждой фамилией имеется краткое описание подвигов и только в самом низу имеется две фамилии: Попов Александр Викторович и Чепига Анатолий Владимирович, которые не имеют аннотации, за что именно они выбились в герои, зато под каждой фамилией написано, что награждены они указом президента – того самого Путина, который сказал, что знает Боширова и то, что он – гражданское лицо, не имеющее отношение к армии.

Нет сомнений, что уже проведена огромная работа по удалению из архивов документов на Чепигу и тех двух или, если верить инсайдерам, четырех лиц, которые были задействованы в операции по Скрипалям.

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Но Московия – такая страна, что там может потеряться что угодно, но и всплыть может что-то совсем неожиданное и в самом неожиданном месте. Вот про училище-то как раз и забыли. Фотография стенда была сделана еще в прошлом году, а вот сайт и до сих пор показывает Чепигу в числе героев – выпускников училища.

На всякий случай, мы сделали скриншот, вместе с адресной строкой, чтобы потом легче в кэше Гугла искать было, если сотрут. В общем, Владимир Альцгеймерович Путин вгруз по самую лысину. Теперь он – подельник Чепиги и пойдет (если доживет) в Гаагу вместе с героем Чепигой и другими героями, наподобие Чепиги. В преддверии дня рождения Путина это – отличный подарок, с чем мы его и поздравляем. Говорят, что заранее поздравлять с днем рождения нельзя, но мы поздравим. К чему там эта примета?

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Аnti-coloradosАnti-colorados
Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:defence-line.org
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Graff Alekss
Graff Alekss
mnoi daavno podmetseno,pytin bolnoi mozgovum sifilisom po akademiky V Bexterevy
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