Российские СМИ уже не скрывают, что москва стремится разместить свои военные базы по всему миру.

В настоящее время в сферу интересов россии попадают 14 стран "дальнего" зарубежья и 8 стран бывшего СССР (не считая аннексированного у Украины Крыма, Донбасса, а также Абхазию и Южную Осетию).

В некоторых этих странах или никем не признанных анклавах (вроде Приднестровья или Абхазии) россия уже держит своих военных и вооружения, а другие государства только рассматривает как потенциальные места расположения своих военных баз.

В сети я даже нашел некоторые иллюстрации-графикуе (изготовленную, конечно же, российскими СМИ и пусть несколько устаревшую, но очень информативную). На ней хорошо видно, как на самом деле Россия хочет разбрасывать свои военные объекты. Ее цель - создание и повышение сети военного напряжения во всем мире (якобы в противовес США, ЕС, НАТО, Китая или будь-кому).

Сомневаюсь, что именно военные базы, на которых россияне располагают вооружение и боевую технику - это их шаги для достижения мира во всем мире. Украина, Грузия и Сирия это прекрасно доказали.

Просматривая список из 14 стран "дальнего" зарубежья, довольно странно обнаружить среди них Мексику. Россия считает, что непростые политические отношения руководства этой страны с президентом США Дональдом Трампом и проект защиты от беженцев "стена" на мексиканско-американской границе подтолкнут эту страну к тесным взаимоотношениям с россией. И даже к тому, что на ее территории будут размещены военные базы россии.. Выглядит, как полный бред.

Кроме Мексики в регионе еще несколько стран, в которых россия надеется на размещение военных объектов. Это, в частности, давние "союзники" Куба и Венесуэла, а также Никарагуа, Боливия и Эквадор. Недавно к "друзям кремля" присоединилось и Гаити.

В каждой из этих стран российские спецслужбы активно работают над усилением влияния москвы, но скорее всего шансов у них не очень много (кроме Гаити).

Что касается других точек на карте мира, таких как, например, Сирия, Ливия, Судан, Мьянма и Центрально-Африканская республика, то здесь москва уже присутствует своими военными, военными специалистами, советниками или просто "ихтамнетами".

Есть еще Вьетнам, Египет и Сейшельские острова - государства, в которые активно пытаются попасть россияне, чтобы иметь здесь свои военные базы и объекты. Они позволят "заполучить" существенное влияние на эти регионы.

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