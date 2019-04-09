Недавно в Вене лидеры Азербайджана (Ильхам Алиев) и Армении (Никол Пашинян) провели встречу, по урегулированию двустороннего конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Это была первая встреча представителей этих стран после длительного перерыва. Казалось бы, оба государства стремятся к миру, поскольку постоянная война истощает их и представители обеих сторон готовы и дальше встречаться, чтобы этот конфликт урегулировать.

После встречи премьер-министр Армении Пашинян заявил, что "ситуация очень сложная, проблема очень глубокая. Сейчас самое время задуматься над следующими вопросами. Например, могут ли стороны конфликта приложить усилия, чтобы на линии соприкосновения была стабильная ситуация, могут ли стороны добиться того, чтобы приграничные села жили нормальной жизнью, занимались сельскохозяйственными работами, не опасаясь обстрелов с противоположной стороны".

То, что Азербайджан готов и дальше встречаться для обсуждения вопросов урегулирования конфликта, а не обострять ситуацию, говорил и азербайджанский президент Алиев: "Переговорный процесс также должен быть поддержан гуманитарными акциями. Важным является то, что формат переговоров остался неизменным, переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном, как это и было многие годы ".

Новости Что задумала Россия и зачем она нарывается

Однако направление развития процесса между Арменией и Азербайджаном очень не нравится россии. И даже то, что встреча в Вене состоялась благодаря содействию Минской группе ОБСЕ, в которую кроме США и Франции входит и Россия, не останавливает "запоребриковских" военных "специалистов" писать сценарии нового витка этого конфликта. Некоторые из них даже попадают в СМИ, потому что рассказывают о них признанные в россии "военные авторитеты". А это, в свою очередь, говорит о том, что соответствующие "специалисты" будут работать и над тем, чтобы такие "сценарии" реально воплотить в жизнь.

В частности, несмотря на то, что сегодня Азербайджан имеет в несколько раз более мощную чем у Армении армию, а также определенную поддержку США и стран ЕС, российские эксперты (а это озвучивается во многих СМИ) предлагают армянам нанести превентивный удар. То есть, спровоцировать очередное обострение ситуации, а дальше уже решительно действовать (как Израиль во время Шестидневной войны). Между строками каждый поймет, что поддержку Армении бесспорно предоставит россия.

Несмотря на кровавость нового витка конфликта, мир якобы должен пойти на новые дипломатические шаги - признание независимости так называемой Нагорно-Карабахской Республики: "В итоге стороны могут разойтись по следующей формуле: Азербайджан получает утерянные во время Карабахской войны 5 районов, а НКР становится независимой по косовскому варианту".

Но для воплощения этого "сценария" необходимы и определенные шаги Азербайджана, то есть он должен согласиться на такие условия. Для этого россия делает определенные экономические шаги, а самое главное, сейчас азербайджанскому обществу пророссийскими пропагандистскими источниками вносится идея, что в стране плохая власть и она, для того чтобы остаться, должна начать войну против Армении (ничего не напоминает? Порошенко тоже должен был перед выборами начать наступление на Донбассе). Но, по замыслу российских "экспертов", армяне должны ударить первыми и нанести значительный урон азербайджанцам. Это осознают обе стороны, пишут российские "специалисты", поэтому и готовятся к такому развитию событий: Армения мобилизует силы, а Азербайджан "копает братские могилы" для массовых потерь.

Далее по "сценарию" в конфликт вмешиваются другие страны, признают независимость Карабаха, а обе стороны с этим согласны: Населению Азербайджана объяснят, что мол "мы пытались отбить", да вот "мировое сообщество пошло против нас", "смиритесь". С другой стороны, зачем армянам возвращать эти территории вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, если ее уже к тому времени признают США и другие страны?"

Как итог - россия получает себе новый анклав вроде Приднестровья, Южной Осетии или "отжатого" у Украины Донбасса (так называемые "днр-лнр").

Весь смысл такого "сценария" сводится к последнему абзацу в том материале: - "В нынешней геополитической ситуации эта война может оказать негативное влияние на позиции России в регионе, учитывая деятельность всех западных, турецких и израильских сил в регионе. Российская база в Армении окажется под угрозой вывода. Это даст возможность активизировать террористические группировки, переброшенные из Турции в регион. То есть Россия должна будет предпринять все меры для сохранения военного присутствия в регионе - при любом раскладе".

Проще говоря, кремль понимает, что удержать свое влияние на регион он не сможет, Армения и Азербайджан уже ступили на путь урегулирования конфликта. Как следствие - скоро возникнет вопрос о выдворении русских, поэтому им необходимо где-то закрепиться. Нагорный Карабах и конфликт в нем - замечательный театр для воплощения своих замыслов. А Москва всегда воплощает подобные замыслы грязно и подло.

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