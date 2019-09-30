Украинское "Приднестровье", которое будут контролировать белорусские миротворцы – именно такая политическая конфигурация Донбасса может устроить Россию. Эти выводы можно сделать из последних заявлений Кремля.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию "Коммерсант" заявил, что: "... позиция России в отношении урегулирования на Донбассе не просто "нет статуса – нет урегулирования", а она несколько шире и состоит в том, что есть Минские договоренности, которые предусматривают восстановление контроля Украины над всем этим регионом, однако лишь при уважении к его особому статусу. Это очень похоже на Приднестровье, хотя в отличие от Донбасса там нет утвержденного документа, который был бы аналогичным Минским договоренностям".

Владимир Путин и Сергей Лавров

В тот же день президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинским журналистам заявляет, что белорусы готовы быть миротворцами на Донбассе и даже взять под контроль участок украинско-российской границы: "Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон".

Александр Лукашенко

Сегодня слушать это заявление от лидера государства, которое является ближайшим союзником и соратником России, довольно странно. Поэтому неудивительно, что практически слова Лукашенко являются словам Кремля, это подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "…предложение президента Александра Лукашенко должны оценивать участники конфликта на юго-востоке Украины. Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики".

Фактически это означает, что предложение Лукашенко Кремль одобряет, ведь его сформулировали в Москве. И хотя Россия и в дальнейшем попытается ввести в переговорный процесс сепаратистские группировки ОРДЛО, выдавая их за сторону конфликта, но новым здесь является то, что Москва согласилась идти на довольно значительные уступки и готова допустить миротворцев на неконтролируемый участок украинскоа-российской границы.

Это, кстати, значительный прорыв в вопросе "введения миротворцев на Донбасс", ведь почти год оно было без сдвигов. Стороны лишь согласовали примерное количество – около 20 000 человек, а дальше, когда вопрос касался размещения этих контингентов и их функции, то Россия предлагала чтобы контингенты вводились вдоль линии разграничения сторон. Ее длина составляет около 450 километров.

Что касается условий Украины, она настаивала чтобы миротворцев вводили на всю неподконтрольную территорию и участок украинско-российской границы. Площадь неподконтрольных территорий составляет почти 16 000 квадратных километров, длина неподконтрольной украинско-российской границы составляет почти 410 километров.

Вопрос введения миротворцев на Донбасс возник еще несколько лет назад и этот процесс очень трудно движется к решению. В урегулировании российско-украинского конфликта со стороны США участвует специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Курт Волкер

Его интервью российскому "Эхо Москвы", которое состоялось в сентябре 2018 года, дало определенные намеки на то, где нам пришлось и еще придется уступить в вопросах миротворцев на Донбассе. Фактически, эти вопросы были поддержаны в США и среди партнеров по урегулированию конфликта.

Курт Волкер озвучил шестерку стран, выразивших желание (а скорее всего они уже согласованы нашими партнерами) направить военные контингенты в Украину. Это Австрия, Швеция, Финляндия, Турция, Сербия и Беларусь.

Именно потому, что Беларусь оказалась среди тех, на кого согласились Соединенные Штаты и настаивала Россия, Лукашенко и выступил со своей инициативой, озвучив даже то, что Москва соглашается на предложения Украины – миротворцы на всей территории и вдоль границы.

Еще два года назад, когда вопрос миротворцев на Донбассе начало набирать обороты, Беларусь (конечно, под диктовку России) выразила желание отправить миротворцев на украинский Донбасс. Украина сразу же начала протестовать против привлечения этих соседей.

Участие в миссии Минска - это вопрос политический и белорусские "миротворцы" всем миром воспринимаются лишь как российские марионетки (так как Беларусь - ближайший военный союзник России. Стоит вспомнить совместные военные учения, которые каждые полгода происходят на территории Беларуси). И хотя мировое сообщество осознает, что для реального установления мира на Донбассе должны быть привлечены "миротворцы с опытом", Беларусь, к сожалению, подобного миротворческого опыта не имеет.

Речь идет именно об участии в международных миротворческих миссиях ООН или других организаций. Хотя Россия срочно "организовала" несколько учений для белорусских подразделений, которых готовили по программе "российских миротворцев".

Белорусская миротворческая рота в июне 2019 приняла участие в международных тактических учениях "Славянское братство" на территории Сербии. Кроме сербских военных участвовали также 200 российских десантников со Пскова.

Хотя на самом деле, белорусские военные с 2010 года входят в состав миссии ООН в Южном Ливане. Там находятся несколько военных медиков (4-5 человек) и офицер штаба. Их "миротворческий опыт" такой: медики - это врач-хирург и врач-анестезиолог и две медсестры. Плюс офицер штаба, который занимает должность в отделе стратегического диалога Миссии ООН в Южном Ливане. В его обязанности входит отрабатывать вопросы взаимодействия между миссией и вооруженными силами Ливана (согласование различных мероприятий) и разная работа штабного клерка.

Конечно, такого "миротворческого опыта" будет недостаточно при ликвидации имеющегося в Украине конфликта с применением тяжелого вооружения. Сомневаюсь, что белорусские военные будут разоружать российские подразделения и соединения, коими в действительности являются различные "народные милиции" и армии "недореспублик". Ведь даже когда они получат "особый статус", то таких формирований, имеющих тяжелое вооружение, на Донбассе быть не должно. Какбудут действовать белорусы - "союзники по оружию" - против "братьев-рассиян"?

Но Россия упорно "проталкивает в миротворцы" Беларусь и цель этому одна. Ее озвучил глава российского внешнеполитического ведомства – создать на Донбассе еще одно "Приднестровье". И хотя сценарий его создания несколько отличается, но суть останется та же - мы получим у себя в государстве анклав, который будет враждебно и негативно относиться к остальной части страны. Долгие годы его будут контролировать белорусские миротворцы (на самом деле русские), а интегрировать тогда Донбасс в Украину фактически станет невозможно.

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