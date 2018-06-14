Украина открывает новые визовые центры: Россия попала в список

Украина откроет новые визовые центры в 34 странах мира, в том числе и в России.

В них иностранцы смогут подать документы на оформление украинской визы. Открытие всех центров запланировано с 15 июня по 1 августа 2018. Об этом сообщили на странице Facebook Департамента консульской службы МИД Украины.

Всего в мире их будет открыто 56, в том числе в г. Аккра (Гана), Каире (Египет), Хараре (Зимбабве), Джакарте (Индонезия), Пекине, Гуанчжоу и Шанхае (Китай) и Измире (Турция).

Отмечается, что 8 городов России тоже получат свои украинские визовые центры: Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара и Санкт-Петербург.

"Иностранцы, проживающие в странах, где есть центры, смогут подать документы для оформления виз в удобном формате. Также они смогут получить и дополнительные услуги: изготовление фото, перевод и копирование документов, оформление полисов медстраховки и другое", ― пояснили в департаменте.

Напомним, что Украина ужесточила правила въезда граждан России, но визового режима между странами нет.

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что с введением визового режима между странами спешить не стоит.