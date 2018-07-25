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Визит в США: Путину жестко указали на его место

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В случае визита главы РФ Владимира Путина по приглашению президента Дональда Трампа в Вашингтон, его не пустят выступать перед Конгрессом США.

Как заявил спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан на брифинге во вторник, 24 июля, это является привилегией американских союзников, а не противников, передает Reuters.

"Мы, конечно, не будем приглашать его провести совместное заседание. Это то, что мы оставляем для союзников", – пояснил он.

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Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл, в свою очередь подчеркнул, что таким образом они дают ясно понять Путину, что ему в Капитолии не будут рады.

Вместе с тем Райан уточнил, что сама по себе встреча Трампа и Путина не так уж и важна, как те месседжи, которые стороны будут пытаться донести друг до друга.

"Если это месседж "Остановите вмешательство в нашу страну, прекратите нарушение нашего суверенитета", то я это поддерживаю. Вот посыл, который имеет значение... Мы всегда можем быть более жесткими", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, после переговоров в Хельсинки Трамп заявил, что с нетерпением ждет следующей встречи с Путиным, чтобы обсудить текущие проблемы и ситуацию в Украине.

Позже стало известно, что глава США пригласил российского президента в Вашингтон.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейВстреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
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