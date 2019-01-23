Президент только что вернулся из поездки в Израиль, которая оказалась настолько оригинальной и неожиданной, что следует обратить внимание на моменты, упущенные прессой. Они не менее важные, чем подписание документов об организации зоны свободной торговли между Украиной и Израилем, что само по себе – значительный шаг вперед. Просто некоторые вещи никогда не выставляются на публику и судить о них можно только по косвенным признакам.

Например, в особо торжественных случаях, принимающая сторона встречает первое лицо страны не только почетным караулом, исполнением гимнов и красной дорожкой, но и салютом из артиллерийских орудий. В Израиле пошли дальше – набили российских Панцирей, какую-то отдельно стоящую радиолокационную станцию и кучу неназванных ништяков, завезенных персами. Что-то я не припомню, чтобы израильтяне так встречали президента США, например.

С другой стороны Голда Меир, перед которой "железная леди" Маргарет Тетчер выглядит гимназисткой, в молодости жила в Киеве на Бессарабке и автор почти каждый день проходит мимо ее дома со знакомым барельефом. Заметим, она не из Вашингтона родом, а из Киева. Как бы там ни было, но салют получился знатным и похоже на то, что был приятным как для встречающей стороны, так и для высоких гостей из Украины.

А теперь об инсайдах. Говорят, что наш президент прибыл в столицу Израиля как раз в том момент, когда политическое руководство страны и высшие военные чины ЦАХАЛ, занимались собственной классификацией военной техники, привезенной россиянами в Сирию. Они – рациональные люди и просто не решились оставить название "Панцирь" тому самому российскому комплексу ПВО, который отстрелялся непосредственно в небо и пал смертью храбрых посреди сирийских пустынь и развалин, но вот как его назвать, чтобы это соответствовало реальности – никак не получалось.

Были предложение присвоить ему кодовое название "Паштет" или "Фаршмак", по образу и подобию собственной классификации совково-российской техники военными США и НАТО. Ведь известно, что в совке были свои названия и шифры изделий, а на Западе им давали клички типа "Фокстрот" (подлодка) или "Сатана" (ракета).

Тут дело оказалось более щекотливым, поскольку россияне рассказали о том, что Панцири выбыли из строя по причине того, что они не были развернуты в боевом порядке и потому – были захвачены врасплох. Кстати, те же источники сообщили, что все комплексы ПВО С-300 и С-400 были банально выключены из розетки и просто не следили за небом. Что характерно, такие пояснения происходят каждый раз, когда израильтяне сносят очередной рубеж ПВО. Выключен был и все тут.

Не знаю как сейчас, а в совковой армии было правило, что если подобная техника, а особенно – под грифами, выходит за пределы части, она уже идет по-боевому и даже экипажи получают личное оружие с боекомплектом, для охраны и обороны. Тем более, мгновенно ушел бы под трибунал тот, кто отключил бы подобную технику в местах боевых действий. Между прочим, это не первый инцидент с Панцирем.

Израильтяне уже сносили его под Хмеймимом ранее, но тогда не было выложено видео, а потому – у россиян было больше маневра для того, чтобы выдумать свою версию. Здесь же четко было видно, что это был именно панцирь и не просто дремлющий в подворотне, а отстрелявшийся в направлении цели, как минимум двумя ракетами, хоть и мимо. Как-то это не очень похоже на то, что он был не в боевом положении. А кто же тогда стрелял?

А рассказы о выключенных комплексах С-300 и С-400 и вовсе – песня. Россияне всерьез рассказали, что оставили без прикрытия с воздуха свою авиабазу Хмеймим, поскольку именно там развернут единственный в Сирии, комплекс С-400. После такого признания должно сесть лет на десять, несколько полковников и генералов, но нет – все на местах. Это значит, что никто и ничего не отключал и все сработало так, как могло.

Панцири отстрелялись ракетами, а потому уничтожили их таранным способом, в то время как старшим братьям помешала кривизна земли и рук. Хотя и это может быть. Возможно, израильтяне уже научились выключать это железо дистанционно. Как бы там ни было, но налицо жесткое подавление средствами РЭБ всего спектра российских средств ПВО. Грубо говоря, в момент атаки израильской авиации, все это превратилось в статичные цели и не более.

Вот именно в это время туда и приехал Порошенко. Он пояснил, что наши специалисты в курсе тонкостей работы российских ПВО просто по той причине, что они принимали участие в разработке ключевых узлов и агрегатов, для них. Возможно, израильтяне так эффективно глушат российские комплексы именно потому, что часть специалистов из совкового ВПК осталась в Украине, а часть – выехала в Израиль. Причем – лучшая часть, а в Московии осталось то, что осталось.

В общем, Порошенко разрешил спор израильских коллег и предложил название более подходящее, чем "Фаршмак", например. Комплекс "Панцирь" получил кодовое название "Шницель", а С-400 "Триумф" — "Пампух". Между прочим, наши специалисты из КБ Южное сдержали свое обещание, которое дали россиянам и поскольку те не прекратили агрессию против Украины, передали кое-что важное для коллег из Америки, по ракете "Сатана". Теперь это получили и в Израиле, а потому – Порошенко предложил классификацию и для нее: "Аццкий Сотона".

В общем, дальше будет взаимовыгодное сотрудничество в зоне свободной торговли, в том числе и различными сюрпризами для заблудившихся российских военных. Благо дело Израиль ни на кого не оглядывается в этом плане. Ну и как побочный эффект этого мероприятия, стороны утвердили кодовое обозначение покупателей, которых угораздит покупать российские средства ПВО. По согласию сторон, им присвоено кодовое название "Шлемазл". Так что сторонам есть чем поделиться друг с другом, что обсудить и чему порадоваться и это вселяет надежду на такое взаимовыгодное сотрудничество, что некоторым от него станет зле.

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