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31 октября • обновлено в 15:22
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Генсек НАТО в Киеве: что означает визит Столтенберга для Украины

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Приезд генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Украину – это не "визит вежливости", а демонстрация серьезной поддержки со стороны Североатлантического альянса.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж, комментируя визит Столтенберга в Одессу и Киев 30-31 октября.

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"Визит серьезный, важный. Он не является ознакомительным визитом, или даже визитом вежливости. Если бы не было четкого курса украинской власти на членство в НАТО и Европейский Союз, то очевидно, что сегодня Североатлантический совет не посещал бы Украину", – подчеркнул Джердж.

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

nato.int

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский свой первый визит совершил в Брюссель, где в первую очередь посетил штаб-квартиру НАТО.

"Очевидно, что курс (на вступление в НАТО. – Ред.) у нас сохраняется, он закреплен в Конституции. Это курс помогает нам реформировать силовой сектор, вооруженные силы. Визит Североатлантического совета целесообразен, чтобы усилить такое сотрудничество и продекларировать серьезную поддержку Украины. Это очень хорошие сигналы для нас", – заверил эксперт.

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Джердж обратил внимание, что России приходится считаться с позицией НАТО.

"Политическое, дипломатическое и материально-техническое сотрудничество с НАТО делает свое дело. Россия принимает это во внимание", – констатировал он.

31 октября в Киеве собралось заседание Комиссии Украина – НАТО в рамках визита Североатлантического совета

31 октября в Киеве собралось заседание Комиссии Украина – НАТО в рамках визита Североатлантического совета

nato.int

Йенс Столтенберг в Одессе

Йенс Столтенберг в Одессе

nato.int

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 октября Североатлантический совет НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом прибыл в Одессу. Столтенберг осмотрел корабли противоминной группы НАТО SNMCMG2 в морском порту и выступил с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.

  • 31 октября в Киеве собралось заседание комиссии Украина – НАТО при участии Столтенберга и украинского президента Владимира Зеленского.

  • Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.

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Йенс Столтенберг Сергей Джердж Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
НАТО
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"демонстрация серьезной поддержки со стороны Североатлантического альянса." _______ Ага,как курдов в Сирии!!!!!!!!)))))))))))
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hunt andres
hunt andres
Да абсолютно ничего этот визит не значит. Визит вежливости и только)
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