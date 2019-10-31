Генсек НАТО в Киеве: что означает визит Столтенберга для Украины

Приезд генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Украину – это не "визит вежливости", а демонстрация серьезной поддержки со стороны Североатлантического альянса.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж, комментируя визит Столтенберга в Одессу и Киев 30-31 октября.

"Визит серьезный, важный. Он не является ознакомительным визитом, или даже визитом вежливости. Если бы не было четкого курса украинской власти на членство в НАТО и Европейский Союз, то очевидно, что сегодня Североатлантический совет не посещал бы Украину", – подчеркнул Джердж.

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский nato.int

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский свой первый визит совершил в Брюссель, где в первую очередь посетил штаб-квартиру НАТО.

"Очевидно, что курс (на вступление в НАТО. – Ред.) у нас сохраняется, он закреплен в Конституции. Это курс помогает нам реформировать силовой сектор, вооруженные силы. Визит Североатлантического совета целесообразен, чтобы усилить такое сотрудничество и продекларировать серьезную поддержку Украины. Это очень хорошие сигналы для нас", – заверил эксперт.

Джердж обратил внимание, что России приходится считаться с позицией НАТО.

"Политическое, дипломатическое и материально-техническое сотрудничество с НАТО делает свое дело. Россия принимает это во внимание", – констатировал он.

31 октября в Киеве собралось заседание Комиссии Украина – НАТО в рамках визита Североатлантического совета nato.int

Йенс Столтенберг в Одессе nato.int

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября Североатлантический совет НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом прибыл в Одессу. Столтенберг осмотрел корабли противоминной группы НАТО SNMCMG2 в морском порту и выступил с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.

31 октября в Киеве собралось заседание комиссии Украина – НАТО при участии Столтенберга и украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.

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