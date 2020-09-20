Вице-премьер Узбекистана умер от COVID-19

Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев умер от коронавирусной болезни (COVID-19).

Как сообщается на официальном сайте правительства Бухарской области Узбекистана, Барноеву должно было исполниться 57 лет.

У вице-премьера диагностировали коронавирус в конце июля. Он начал проходить лечение в частной клинике Akfa Medline.

По сообщениям местных СМИ, Барноев скончался во время лечения в Германии.

С декабря 2016 года по февраль 2020 года Барноев был главой Бухарской области. С февраля занимал должность заместителя премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер. С июля его также назначили председателем Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.

В Узбекистане за время пандемии подтвердили 51 235 случаев коронавируса, из них 429 – летальных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший вице-президент "Реала" Амадор Суарес скончался от коронавируса в возрасте 76 лет. Функционер боролся с болезнью в течение 40 дней.