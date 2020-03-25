Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом

Первая заместитель главы правительства Испании Кармен Кальво заболела коронавирусом.

Как сообщил Telegram-канал "Карточный домик: Европа", положительный результат у 62-летней женщины подтвердился только после второго теста.

"Представитель Кальво подчеркнул, что вице-премьер чувствует себя хорошо и получает медицинскую помощь", – сказано в сообщении.

Кармен Кальво Telegram-канал "Карточный домик: Европа"

Отметим, Испания идет на втором месте после Италии по количеству заболевших COVID-19. На Пиренейском полуострове зафиксировано более 42 тысяч инфицированных, из которых три тысячи скончались.

Кармен Кальво losreplicantes.com

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждены более 100 случаев COVID-19. В сети регулярно появляются данные о новых больных. В мире число инфицированных превысило 400 тысяч, из них почти 19 тысяч человек скончались.

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