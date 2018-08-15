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Висел в смятой машине: появились жуткие кадры спасения человека под мостом в Генуе

2.4тЧитать новость на украинском

Итальянские спасатели достали из-под завалов под мостом в Генуе человека, который чудом выжил после катастрофы.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter пожарной службы. Пострадавший повис в искореженной машине на обломках.

Судя по кадрам, человека доставали спасатели на весу, так как транспорт находился в подвешенном состоянии на большой высоте. Имя пострадавшего не разглашается. Также, судя по цензуре, можно предположить, что он серьезно ранен.

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Специалисты продолжают разбирать завалы после разрушения моста Моранди.

Как сообщал OBOZREVATEL, крушение моста в Генуе произошло 14 августа. По последним данным, число жертв увеличилось до 39 человек. Под обломками оказались множество автомобилей и пострадавших.

По данным властей города, катастрофа произошла из-за недостатков в обслуживании конструкции. Также сообщалось, что мост мог обвалиться из-за ослабления несущих конструкций. Один из очевидцев трагедии рассказал, что все началось с опоры.

Также стало известно, что среди пострадавших оказалась украинка с супругом, которых госпитализировали.

Место
ИталияГенуя
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