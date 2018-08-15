Висел в смятой машине: появились жуткие кадры спасения человека под мостом в Генуе

Итальянские спасатели достали из-под завалов под мостом в Генуе человека, который чудом выжил после катастрофы.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter пожарной службы. Пострадавший повис в искореженной машине на обломках.

Судя по кадрам, человека доставали спасатели на весу, так как транспорт находился в подвешенном состоянии на большой высоте. Имя пострадавшего не разглашается. Также, судя по цензуре, можно предположить, что он серьезно ранен.

Специалисты продолжают разбирать завалы после разрушения моста Моранди.

Как сообщал OBOZREVATEL, крушение моста в Генуе произошло 14 августа. По последним данным, число жертв увеличилось до 39 человек. Под обломками оказались множество автомобилей и пострадавших.

По данным властей города, катастрофа произошла из-за недостатков в обслуживании конструкции. Также сообщалось, что мост мог обвалиться из-за ослабления несущих конструкций. Один из очевидцев трагедии рассказал, что все началось с опоры.

Также стало известно, что среди пострадавших оказалась украинка с супругом, которых госпитализировали.