Висел в смятой машине: появились жуткие кадры спасения человека под мостом в Генуе

Итальянские спасатели достали из-под завалов под мостом в Генуе человека, который чудом выжил после катастрофы.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter пожарной службы. Пострадавший повис в искореженной машине на обломках.
Судя по кадрам, человека доставали спасатели на весу, так как транспорт находился в подвешенном состоянии на большой высоте. Имя пострадавшего не разглашается. Также, судя по цензуре, можно предположить, что он серьезно ранен.
Специалисты продолжают разбирать завалы после разрушения моста Моранди.
#Genova #14ago, uno dei salvataggi effettuati dalle squadre dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/uPDPiHurr6— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 серпня 2018 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, крушение моста в Генуе произошло 14 августа. По последним данным, число жертв увеличилось до 39 человек. Под обломками оказались множество автомобилей и пострадавших.
По данным властей города, катастрофа произошла из-за недостатков в обслуживании конструкции. Также сообщалось, что мост мог обвалиться из-за ослабления несущих конструкций. Один из очевидцев трагедии рассказал, что все началось с опоры.
Также стало известно, что среди пострадавших оказалась украинка с супругом, которых госпитализировали.